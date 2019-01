Polémica por la instalación de varios semáforos en un cruce de Valdefierro

La instalación de varios semáforos en el cruce de las calles Orión y Aldebarán, en Valdefierro, ha generado multitud de quejas entre los vecinos de la zona, que aseguran que la nueva señalización, lejos de agilizar el tráfico, genera retenciones en las horas de más circulación.

En total, son siete los semáforos que, desde hace solo unos días, regulan el tránsito de vehículos en la intersección, en la que anteriormente solo había un stop para quienes circulaban por Orión hacia la avenida Manuel Rodríguez Ayuso. Y a juzgar por las quejas de algunos vecinos en las redes sociales, la decisión no ha sentado demasiado bien a parte de los conductores. Así lo han reflejado en una página de Facebook dedicada al barrio, donde señalan que los nuevos semáforos no hacen sino empeorar la comunicación de Valdefierro. Hay quienes también apuntan a que la duración de los discos en rojo es excesiva, y que los conductores tienen que esperar detenidos aunque no se aproxime ningún vehículo en otras direcciones. Otros consideran que el número de peatones que cruza el paso de cebra que hay a la altura de la antigua sucursal bancaria no es elevado y que, por tanto, los semáforos son una medida excesiva. El malestar es tal que incluso han iniciado una recogida de firmas en la plataforma Change.org para pedir al Ayuntamiento de Zaragoza su retirada.

En cualquier caso, la colocación de los semáforos ha sido posible gracias a una propuesta realizada en los presupuestos participativos de 2018, aunque su instalación ya se había barajado en años anteriores.