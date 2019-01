Un centenar de voluntarios limpian decenas de kilos de plásticos del soto de Ranillas

Un centenar de voluntarios acudieron este domingo a la llamada de diversas asociaciones ecologistas para limpiar de residuos plásticos las riberas del Ebro. En concreto, recorrieron durante un par de horas la llamada isla de Ranillas recogiendo botellas, bolsas y bidones, que el río en sus crecidas había depositado entre los árboles y arbustos.

La acción había sido impulsada por VoluntaRíos, WWF, Ansar, Ecologistas en Acción, Fondo Natural, Ecodes y Seo Bird Life, y tuvo una buena acogida. Los organizadores se congratularon, sobre todo, de que entre los participantes había bastantes jóvenes. Los diferentes grupos hicieron al final una cadena humana para almacenar las bolsas en las que habían ido recogiendo los desperdicios y que fueron depositadas después en dos puntos para que las retirara el servicio de limpieza del Ayuntamiento.

"Esto no es más que una muestra de los miles de plásticos que generamos cada día y que finalmente llegan a los ríos y mares, afectando a arrecifes, manglares, y a nuestros cauces, como es el caso de los sotos del Ebro", explicaban desde Ansar. Con esta actividad, los colectivos convocantes querían visualizar la necesidad de reducir el uso de plásticos en la vida cotidiana y, al mismo tiempo, reclamar normativas que obliguen a la reducción de envoltorios, en muchos casos en productos de un solo uso. Explican los ecologistas que, aunque necesario, el reciclaje no es suficiente, dado que en España no se recicla ni el 30% de los residuos plásticos. Además de la mejana de Ranillas, el problema de los desechos también afecta a la vegetación junto al río en Cantalobos y en el soto de Villarroya, en la margen izquierda, a la altura de Movera.