Podemos cierra este sábado el plazo para inscribirse en las primarias al Ayuntamiento

También empezaron a conocerse los nombres de las personas que quieren formar parte del cuerpo de la lista. Ya se había hecho público que Violeta Barba contará con el concejal de Economía, Fernando Rivarés, que acaba de abandonar IU, donde no tenía apoyos para repetir, para tratar de garantizarse un escaño de la mano de Podemos.

Pero la lista de Violeta Barba contará con otros nombres destacados. La tercera será la diputada autonómica y coordinadora de Podemos Zaragoza, Amparo Bella. "Estamos por sumar a más gente al proyecto de cambio por una Zaragoza más humanista y más feminista", explicó Amparo Bella. También estarán con Violeta Barba el jefe de gabinete de la Alcaldía de Zaragoza, Iván Andrés, y el diputado en el Congreso Pedro Arrojo.

La incógnita sigue estando en la candidatura del sector crítico, que agrupa a la corriente de Erika Sanz y a los Anticapitalistas y que apuesta por el liderazgo de Pedro Santisteve y Luisa Broto –dos independientes– en la lista al Ayuntamiento de Zaragoza. Está confirmado que presentarán alternativa, aunque todavía no la han concretado, especialmente quién se enfrentará a Violeta Barba por el número uno. Sí que figura entre los precandidatos al cuerpo de la lista Ana Marco, la pareja de Santisteve. No se sumará al proyecto de Barba, pero los críticos de momento no aclararon si estará en su candidatura.

Fuentes próximas al sector crítico explicaron que hasta la semana próxima no darán todos los detalles y que solo se podrán conocer los precandidatos. Será en una próxima asamblea cuando se decida quién liderará la lista y el orden que sigue el resto de los aspirantes. Hay que tener en cuenta que hasta el 29 de enero no se publican las candidaturas definitivas.

Ángela Labordeta aspira a ir de dos en la lista de CHA

La periodista y escritora Ángela Labordeta acaba de anunciar que va a participar en el proceso de primarias que ha puesto en marcha CHA para elegir a los integrantes de la lista al Ayuntamiento de Zaragoza, que liderará Carmelo Asensio. Labordeta, que aspira a ser la número dos de la candidatura, trabaja en la actualidad en el Departamento de Vertebración de la DGA, que gestiona su partido.

El plazo de presentación de candidaturas para las primarias municipales de CHA acaba el día 22 y el 2 de febrero se producirá la votación para designar los puestos del 2 al 5. También habrá elecciones internas para las municipales de Huesca y Teruel, con el mismo calendario, así para las listas de las Cortes en las tres provincias.