La ruptura de Podemos en Madrid agrava la incertidumbre de la confluencia en Zaragoza

El terremoto llega en un momento delicado: a dos días del cierre del plazo de presentación de las candidaturas para las primarias municipales de Podemos. Justo ayer, el sector crítico, liderado por la diputada Erika Sanz, ultimaba una candidatura alternativa a la de la presidenta de las Cortes, Violeta Barba. Sanz no quiso hacer pública su lista, que se conocerá entre hoy y mañana. Suena la opción de Pilar Vaquero, una desconocida sin cargo institucional. No obstante, en plena discusión del papel de los independientes y de los partidos en las confluencias en Zaragoza era imposible sustraerse al desafío a Iglesias que ha supuesto la alianza del candidato autonómico madrileño, Íñigo Errejón, y la alcaldesa, Manuela Carmena.

No es fácil hacer paralelismos en Aragón. El sector pablista es el de Erika Sanz, que es el más proclive al liderazgo de Pedro Santisteve y Luisa Broto. Son los defensores de que los partidos den un paso atrás y que no se impongan cuotas en las confluencias. Los que se posicionaron con Errejón en Vistalegre están alineados con Nacho Escartín y son los defensores de los pactos con IU y Equo –como Iglesias y Garzón–, y de reforzar la posición de Podemos en las candidaturas municipales.

El sector de Escartín tiene una relación tensa no solo con Santisteve, sino con Iglesias y su número dos, Pablo Echenique. La posición de Escartín y Maru Díaz (candidata a la DGA y referencia ‘errejonista’) será clave para saber si el incendio llega a Aragón. Escartín publicó ayer un texto en el que sugirió un pacto entre Iglesias y Errejón. "Las etiquetas y nombres, que sirvan para unirnos, no para dividirnos", escribió Escartín, que pidió a sus inscritos "no caer en el derrotismo".

Tampoco es fácil establecer similitudes entre Carmena y Santisteve, no solo por su perfil político (mayor en el primer caso), sino por su posición ideológica (la primera es más próxima a los pactos con el PSOE, mientras que el segundo se alinea con los comunes, críticos con el ‘carmenismo’). Eso sí, en Zaragoza y en Madrid hay problemas con la lista y en la capital de España, Iglesias ha decidido no presentar candidatura y dejar manos libres a Carmena.

Ayer primaba la disparidad de opiniones en Podemos-Aragón. Estaban los que decían que Iglesias "se ha dado un tiro en el pie" y los que creían que no podía responder de otra forma. Coincidían en que es difícil que se reproduzca la crisis madrileña en Aragón. "Aquí no hay un Iglesias y un Errejón", dijeron. Pero nadie puede calibrar si la crisis puede ser el acelerante de los fuegos internos de Podemos y de ZEC, con tensiones por las primarias y el peso de la formación morada. El temor a una ruptura sigue sin disiparse.