El fiscal jefe de Zaragoza sobre la llegada de menores: "Aún no sabemos hasta dónde puede llegar esto"

El fiscal jefe de Zaragoza, Felipe Zazurca, califica también de "preocupante" la situación que está provocando la gran afluencia de menores extranjeros no acompañados (menas) a la Comunidad. "Tenemos un problema, porque los recursos sociales hacen todo lo que pueden, pero acaban desbordados. Además, no somos capaces de valorar hasta dónde puede llegar esto", dice.

Zazurca reconoce que esta gran afluencia de menas ha coincidido con un incremento de los hurtos y la pequeña delincuencia en zonas de ocio y especialmente concurridas de la capital aragonesa. "Eso es algo que no se puede obviar, porque han sido detenidos varios de estos jóvenes", dice. El fiscal jefe de Zaragoza asume que hay una preocupación general, pero advierte del "peligro" de identificar menas con delito. "Sería un error, porque hablamos de una realidad mucho más compleja". En cualquier caso, Zazurca dice que casi una cuarta parte de los menas llegados a territorio aragonés han pasado por comisaría (sin poder precisar si solo para comprobar si están registrados o por delitos).

La delegada del Gobierno quiere evitar la alerta

La suspensión del programa de acogida de menores extranjeros no acompañados (menas) en Borja, donde varios de ellos llegaron a retener a una cuidadora en Nochebuena, o el incremento del número de detenidos por hurtos –los tres últimos, este pasado viernes en Zaragoza– han puesto el foco sobre este colectivo. Sin embargo, la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, asegura que no hay motivo para la alarma y que "no se puede identificar mena con delincuencia".