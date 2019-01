ZEC negociará un mes más el Plan de Vivienda y pide ofertas a bancos privados

En rueda de prensa, Híjar ha justificado el retraso en la necesidad de darle al plan "la importancia que merece" e incluir las propuestas de los grupos municipales, por lo que el plazo máximo para su aprobación será ahora un Pleno extraordinario que se celebrará a mitad de febrero.

Ha informado de que las reuniones con los portavoces municipales se repetirán las próximas semanas y ha asegurado que el Gobierno de la ciudad está dispuesto a aceptar buena parte de las propuestas de la oposición, que ve "totalmente realizables".

Para ello, ha vuelto a ofrecer la posibilidad de incrementar la dotación del plan de los 72 millones de euros previstos hasta 80, por lo que habría un margen de 8 millones para incluir nuevas acciones, mientras que para aquellas propuestas que excedan los objetivos del plan -alquiler y rehabilitación ecoeficiente- pero cuenten con consenso ha emplazado a un acuerdo marco de acompañamiento.

Este acuerdo político, por tanto, podría incluir cuestiones como un aumento en las ayudas a la rehabilitación privadas o la construcción de vivienda pública también para la venta y no solo para el alquiler, que no entran dentro de las exigencias de la convocatoria del BEI, ya que el Ayuntamiento de Zaragoza estaría en disposición de invertir "prácticamente" otros 80 millones de euros hasta 2023.

Lo que sí ha rechazado de plano es la utilización de "peores calidades" en las nuevas viviendas que se construyan para las personas "más vulnerables", dado que cuando esos pisos estén listos seguramente la normativa europea ya exija ciertas calidades mínimas.

Por otro lado, el responsable municipal de Vivienda ha respondido a las dudas planteadas por el PSOE en cuanto a la eficiencia de la operación financiera con el BEI, para lo que lanzará entre este viernes y el lunes un llamamiento a las entidades privadas para que presenten también sus ofertas.

No obstante, ha aseverado que ve "muy difícil" que el sector privado pueda mejorar las condiciones ofrecidas por el BEI, especialmente en lo relativo a la no exigencia de garantías hipotecarias ni avales.

Hasta el momento, ha apuntado que ha recibido propuestas tanto de Ciudadanos como de CHA, mientras que los socialistas no han dado un "no rotundo" y el PP es el único grupo del que no espera su apoyo al plan.

Ha agradecido las propuestas y ha hecho un llamamiento sobre todo a PSOE y CHA, a los que ha reiterado que este plan de inversiones es una "oportunidad" y daría un mensaje positivo de cara a unas elecciones de mayo en las que no está garantizada la mayoría de izquierdas en el Consistorio zaragozano.

Pese a que el BEI ha dado el plazo de un año para aprobar la operación financiera, Híjar ha fijado el Pleno extraordinario de febrero como la fecha límite porque "la rehabilitación no puede esperar".

En otro orden de cosas, ha señalado que el Ayuntamiento sigue dialogando con la empresa Dragados, responsable de la construcción de las viviendas tuteladas en Las Fuentes, para que continúe y termine la obra, al mismo tiempo que sigue imponiendo las sanciones correspondientes por los retrasos producidos desde que la multinacional reclamara una modificación de contrato a su favor.

Sin embargo, ha minimizado el retraso, que de momento es de solamente 2 o 3 meses.