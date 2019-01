La Guardia Civil entra en la casa del parricida de Fuentes y lo detiene

Todo comenzó en torno a las 14.00 cuando, al parecer, el presunto autor del crimen (J. P. L.) avisó al centro de salud para requerir la asistencia de un médico, quien se presentó en el domicilio junto a una enfermera, y comprobaron que la mujer, de 75 años, había muerto de un golpe en la cabeza. Acto seguido, el hijo de la fallecida echó de la vivienda al médico y la enfermera, y se atrincheró.

Ante esta situación, agentes de la Guardia Civil, alertados del suceso por una llamada del centro de salud, se trasladaron hasta la vivienda, ubicada en la calle el Molino, donde se encontraron a la médica y la enfermera en el exterior y procedieron a acordonar la casa para evaluar la situación y valorar la posible intervención.

Tras cuatro horas de tensa espera, finalmente, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) 5 de Casetas ha procedido a entrar en la vivienda para detener al presunto parricida. El arresto se ha producido sin incidentes.

Una familia de Fuentes "de toda la vida"

Según los vecinos, los implicados en el suceso son muy conocidos en Fuentes de Ebro porque la mujer fallecida, que responde a las iniciales M. T. L., regentaba una carnicería en la calle de La Morería, que ahora la llevan sus sobrinas, mientras que su hijo se dedicó al pastoreo de ganado hasta que su salud se lo permitió.

"Son gente del pueblo de toda la vida y trabajadores. No te imaginas que vaya a pasar esto", manifiesta un vecino que se ha enterado al salir de su casa y ver las cámaras de los medios de comunicación. "No me había enterado de nada hasta que no me he dispuesto a salir a la calle y he visto que algo había pasado", continua.

Vecinos consultados del pueblo comentan que solían ver a la madre y al hijo paseando, y no tenían ningún problema entre ellos. Asimismo, han explicado que el presunto asesino solía ir a tomar café al bar de una gasolinera próxima a su casa como su recorrido habitual. Tiene una hermana y su padre falleció hace unos años.

La Guardia Civil detalla que se trata de un paciente psiquiátrico que lleva desde hace tiempo sin medicación porque se negaba a recibirla.

No hay que olvidar que todos los servicios sanitarios y de urgencias están siempre disponibles y ayudan a las personas de cualquier edad a mejorar su salud mental, y pueden intervenir para apoyar y prevenir situaciones de riesgo.