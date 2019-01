Los vecinos de Fuentes aseguran que el parricida "no era el mismo desde que murió su padre"

Nadie terminaba de creerse este viernes en Fuentes de Ebro que Teresa, la popular carnicera de la calle Morería, había muerto de forma violenta a manos de su hijo, un hombre que "no se metía con nadie". Acostumbrados a verlos juntos "sentados tranquilamente en la puerta de su casa", los vecinos no podían imaginar tan triste final. Eso sí, prácticamente todos sabían que el presunto homicida no se encontraba bien.

"Desde que murió su padre hace unos años no era el mismo", comentaba un hombre en un bar mientras seguía las última noticias del atrincheramiento por televisión. "Lo veías siempre en su furgoneta, de casa al campo y poco más. Porque apenas salía, como mucho a tomar algún café a la gasolinera. Y siempre fumando con un paquete de Ducados", explicaba este vecino.

Aunque trabajó cuidando el ganado y cultivando las tierras de la familia, J. P. L. llevaba bastante tiempo sin ocupación. "Los médicos le habían dicho que no estaba bien, pero él se negaba a aceptarlo y no quería tomarse la medicación", explicaba una persona muy próxima a la fallecida. "Y lo cierto es que algunos temíamos que algo pudiera pasar, pero no esto", confesaba.