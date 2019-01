Alejandra Cortés, evaluar con canciones e inspiración por doquier

Lleva 20 años en la que considera "la profesión más bonita del mundo" y siente que no ha perdido la pasión. Alejandra Cortés es profesora titular en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza y la tercera mejor docente universitaria en España, según el veredicto de los premios Educa Abanca, los ''Goya" de la educación.

El año pasado ya estuvo nominada y este año sus alumnos decidieron presentar su candidatura de nuevo. ¿Qué les llevó a hacerlo? "Es algo que habría que preguntárselo a ellos", contesta Alejandra, entre risas. No obstante, reconoce que a raíz de este reconocimiento algunos antiguos alumnos suyos han contactado con ella y la han felicitado por "ser una persona cercana, por animarles a participar en las clases y también por lo que me preocupaba por ellos. A algunos les he marcado emocionalmente, según me dicen. Y eso es un orgullo", explica la docente para la que el premio supone "un reconocimiento a la educación".

Si tuviera que definir sus clases en una palabra esa sería "inspiradoras". Ella inspira a sus alumnos y sus alumnos la inspiran a ella en un perfecto feedback. "Muchas veces les digo que aprendo muchísimo de ellos y se sorprenden, quizás porque no están acostumbrados", explica. Alejandra intenta innovar cuando enseña y fomentar la participación del alumnado porque "la oratoria y la comunicación oral me parecen muy importantes en la formación", reconoce.