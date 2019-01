Las lesiones más frecuentes por el uso de patinetes eléctricos y cómo evitarlas

En las urgencias del Hospital Miguel Servet de Zaragoza han tratado en los últimos meses varios casos de lesiones ocasionadas por accidentes de patinete eléctrico. Las más leves, provocadas generalmente por caídas, no llegan hasta el centro hospitalario, pero sí aquellas que presentan contusiones fuertes o fracturas. “Las lesiones grandes se producen, normalmente e independientemente de la edad, cuando se circula rápido y se apoya el pie para frenar o girar. El patinete sigue, pero el pie frena bruscamente. Entonces es cuando se producen fracturas en la tibia o el peroné. Estas lesiones son muy importantes porque requieren de operación o inmovilización”, explica Antonio Laclériga, coordinador de la unidad de fracturas del Hospital Miguel Servet.

Los patinetes no son para las aceras

Pero no solo son frecuentes las lesiones en las extremidades inferiores, también en las superiores, y habitualmente por caídas. “También hemos tratado lesiones o fracturas en muñeca, radio o codo. Estas suelen producirse si -los conductores del patinete- caen al suelo a velocidad alta y utilizan los brazos para frenar la caída”, añade Laclériga. Muchas de estas fracturas conllevan una inmovilización temporal o incluso una operación, con su consecuente periodo de rehabilitación y recuperación. “Algunas intervenciones requieren placas o tornillos, y estas operaciones no son pequeñas. Las fracturas pueden tardar de dos a cuatro meses, y algunas hasta seis, en recuperarse”.

Además de las lesiones por caídas, giros o frenadas bruscas, también se producen atropellos, tanto de patinetes a peatones como de vehículos a patinetes, los cuales pueden resultar en lesiones de gravedad. Especialmente peligrosos son estos casos cuando el herido es una persona de avanzada edad arrollada por un patinete. “Si a una persona mayor la empujan con un patinete, se cae, y esa caída para ellos es grave, ya que pueden romperse la cadera”, comenta el doctor.

La situación opuesta es la de un patinete atropellado por un vehículo. Esto es lo que le ocurrió a finales de septiembre del año pasado a Mercedes, una vecina de Zaragoza que circulaba con su propio patinete por el carril bici del paseo de María Agustín cuando, en un cruce, un turismo invadió la vía ciclista y la arrolló. “Un coche fue a girar del paseo a la calle Domingo Figueras Jariod, nosotros íbamos recto, teníamos prioridad, y no paró. Mi compañero logró esquivarlo, pero como el conductor frenó porque iba a recoger a una señora en esa calle, yo me estampé contra la parte trasera del coche”, relata Mercedes. “Al intentar bajarme rápido del patín, mi rodilla se fue al traste”.

La mujer tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital y, aunque por fortuna no sufrió ninguna fractura, sí que tuvo que llevar una venda rígida durante quince días. No obstante, lo peor para ella fue la actitud del conductor del vehículo. “Lo que más me fastidió fueron las risas del señor. Bajó a carcajada limpia y la mujer a la que iba a recoger empezó a gritarnos que éramos unos inconscientes y que siempre íbamos como locos”, recuerda Mercedes. Tras el accidente, el vehículo se marchó, pero el acompañante de la joven consiguió hacer una fotografía a la matrícula. Además, una persona que presenció los hechos llamó a la policía, que se desplazó hasta el lugar y habló con varias personas que se prestaron a testificar.

Mercedes ha recibido una compensación económica por parte del seguro del conductor, al que pudieron identificar gracias a la matrícula, pero lamenta la hostilidad por parte de algunos ciudadanos hacia los usuarios de patinetes eléctricos. “Otro día iba por el carril bici y un señor mayor me puso su bastón en medio para que me cayera. Y hay gente que te mira muy mal”.

Recomendaciones en el uso del patinete

Al margen de los atropellos, las causas de los accidentes de patinete son variadas y van desde las imprudencias hasta el desconocimiento del funcionamiento de estos vehículos de movilidad personal (VMP), como también son llamados. “Para la utilización de estos dispositivos se necesita de cierta destreza y entrenamiento en su manejo, primero, tener equilibrio, conocimiento previo de cómo funciona el patinete y tener también conocimiento de las normas cívicas a seguir para su uso. Aunque su manejo parezca sencillo, perder el control puede tener consecuencias serias y dolorosas”, señala Yolanda Marcén Román, tesorera del Colegio de Fisioterapeutas de Aragón.

El exceso de velocidad es una de las imprudencias más frecuentes entre los usuarios de patinetes eléctricos, dado que “a mayor velocidad, el traumatismo puede ser mayor”, por lo que se recomienda circular a una velocidad razonable. Entre las lesiones más frecuentes en las consultas de fisioterapia, destacan las “contusiones en muñecas, codos, nalgas, rodillas, y alteraciones funcionales derivadas de fracturas de tibia y peroné y de muñeca”, explica la fisioterapeuta.

Además, la experta recomienda compaginar el uso del patinete con la actividad física para cumplir, al menos, con las recomendaciones mínimas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en adultos: 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa cada semana. “En los adultos, si este dispositivo se utiliza como forma de transporte, sería de interés compaginarlo con la bicicleta, ya que fomenta el ejercicio físico diario y que estos dispositivos eléctricos no deben ser un sustituto de nuestras piernas”, sugiere Marcén.

En el caso de niños y adolescentes, lo aconsejable son “al menos, 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada (implica sudar, pero se puede mantener una conversación) y vigorosa (actividad que dificulta hablar)”. La tesorera del Colegio de Fisioterapeutas de Aragón comenta, además, que “los dispositivos que llevan motor no son aconsejables en los niños pequeños” y recomienda que “antes de utilizar un dispositivo eléctrico lo hagan en un patinete no eléctrico para que aprendan el manejo y trabajen el equilibrio”. Aconseja, por último, que los pequeños utilicen “cascos, rodilleras, coderas y muñequeras”.

Una normativa en proceso

La DGT trabaja en la normativa básica estatal aplicable a los patinetes, a los que pretende sacar de las aceras y limitar su velocidad a 25 kilómetros por hora. El Ayuntamiento de Zaragoza también está preparando una ordenanza que regule la circulación y el estacionamiento de los vehículos de movilidad personal, para la cual solicitó hace unas semanas a los ciudadanos sus aportaciones.

Desde la Asociación zaragozana de vehículos eléctricos y de movilidad personal (Azuvemp) coinciden en que el lugar para los patinetes no son las aceras, con la excepción de los utilizados por las personas con discapacidad o movilidad reducida. Lo que pide al Ayuntamiento es que los patinetes eléctricos más comunes puedan circular por los carriles bici y las calzadas pacificadas, cuya velocidad se limita a 30 kilómetros por hora.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Zaragoza va a limitar a dos el número de empresas de alquiler de patinetes que pueden operar en la ciudad (actualmente hay cuatro), cuyas licencias saldrán a concurso público. Pese a ello, el número de estos vehículos se triplicará y pasará de 600 a 1.700 para dar servicio a todas las zonas.