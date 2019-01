El sector crítico de Podemos rechaza las cuotas y ve "en riesgo" la confluencia en ZEC

Así lo manifestó la integrante del equipo técnico de Podemos Zaragoza y miembro de la coordinadora de ZEC, Pilar Vaquero, que fue la portavoz del encuentro, que se convocó bajo el título ‘Por un Podemos municipalista’. Allí estaban algunas de las caras visibles del sector de Erika Sanz, así como de los Anticapitalistas. "Es un acto que hemos convocado un grupo de militantes de diferentes sensibilidades de Podemos para mostrar nuestra preocupación por el estado de la confluencia ciudadana", dijo.

No entró al detalle de los riesgos que acechan a la confluencia, pero constató la evidencia de que "las negociaciones no avanzan". Vaquero, a la que hay quien ya ve como posible candidata del sector crítico en las primarias municipales de Podemos, insistió en que la formación morada debe confluir en ZEC y descartó la opción –valorada por algunos sectores de la organización ante la falta de acuerdo– de que las fuerzas de confluencia se puedan presentar por separado.

Ahora bien, preguntada por la relevancia de Podemos en la futura lista, dejó claro que el proceso "no es una historia de cuotas, de ‘yo peso tanto o tú pesas tanto’, sino de personas". "Esto es municipalismo, poner el poder en manos de los ciudadanos y las ciudadanas", señaló. A la hora de hablar de personas subrayó su apuesta personal por el alcalde, Pedro Santisteve, y la vicealcaldesa, Luisa Broto, que cuentan con el apoyo del sector de Sanz. A su juicio, son un "tándem irreprochable". "Si me preguntas a mí, desde luego son mis candidatos", respondió a los medios, aunque no quiso pronunciarse por el llamamiento de Santisteve a que los partidos "den un paso atrás" en ZEC.

Vaquero, que compareció acompañada por Erika Sanz, celebró que Violeta Barba se presente a las primarias, porque confirma "que Podemos hace más clara todavía su apuesta por los ayuntamientos del cambio y la política municipal". Eso sí, evitó respaldar esa candidatura y no descartó que de la reunión convocada ayer saliera un candidato alternativo, aunque al cierre de esta edición no trascendió ningún nombre. "Si entendemos que hay necesidad de presentar otro proyecto, ¿por qué no?", afirmó.

Vaquero dijo que la dirección de Podemos, en manos de Nacho Escartín, debe volver a la ponencia organizativa de ZEC, que tiene concretar el modelo de primarias. Pero no aclaró si apuesta por que sean abiertas, como pide el alcalde, o por otro sistema.