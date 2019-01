La prorroga del presupuesto bloquea 28 millones en inversión y 26,8 en subvenciones

Si ZEC, PSOE y CHA no desbloquean la negociación del presupuesto de 2019, el Ayuntamiento de Zaragoza se verá obligado a asumir un ajuste de 69,3 millones de euros respecto al borrador que hizo público el gobierno municipal el pasado mes de diciembre. Eso supone un duro ajuste en dos de los capítulos más relevantes de las cuentas municipales: quedarán bloqueados 28,2 millones en nuevas obras, así como otros 26,8 en subvenciones y convenios.

Estas son los principales novedades que aporta el documento de prórroga presupuestaria, que implica dejar bajo mínimos la gestión municipal. De momento, no está previsto que haya un nuevo presupuesto a corto plazo, dado que ZEC ni siquiera ha aprobado el documento en gobierno ni se ha iniciado una negociación formal con PSOE y CHA, de quienes depende su aprobación en el pleno.

El retraso del Ministerio de Hacienda a la hora de aclarar si computa como deuda el pasivo de 200 millones de euros que arrastra el tranvía condiciona las cuentas. Si no se resuelve este asunto, no está claro que el Ayuntamiento cumpla los parámetros establecidos para pedir créditos a largo plazo, que según el borrador de las cuentas de este año supondrían casi 33 millones. El PSOE no quiere ni empezar a hablar sin antes despejar esta incógnita.