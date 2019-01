"Ha sido un año decisivo para Parque Goya”

“Ha sido un año bueno y decisivo para Parque Goya”, considera Chesús Barrena, representante de la Asociación de Vecinos Parque Goya, que cree que la licitación de la ampliación del centro de secundaria del barrio por parte del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón “es un avance fundamental”. La medida había sido planteada en reiteradas ocasiones tanto por el colectivo vecinal como por las ampas, que llevan tiempo reclamando una ampliación de este instituto para que los alumnos no tengan que irse a estudiar fuera del barrio.

“Es fácil hacer cálculos para saber cuántas plazas son necesarias. Era algo que tarde o temprano iba a pasar”, comenta Barrena sobre el problema de la falta de espacio. La ampliación llega con cierto retraso, ya que las familias contaban con que estuviera hecha para este curso, razón por la cual Educación tuvo que instalar este año cuatro barracones en este centro para acoger a los alumnos que comenzaban la ESO.

La recepción de propuestas finalizó el pasado 28 de octubre, el presupuesto es de 1,9 millones de euros y el plazo de ejecución fijado es de ocho meses.

“Nos ha sorprendido que, cuando ya veíamos que no tenían ninguna iniciativa, han sacado la licitación”, reconoce Barrena, que “empezaba a dudar de que llegaran a hacer la ampliación”. No obstante, advierte que “licitar las obras no es terminarlas” y que la asociación demandará más información acerca de los trabajos que se van a llevar a cabo. “No es un triunfo nuestro, la administración tenía que hacerlo”, señala Barrena.

Otro de los asuntos que ha ido avanzando con buen pie durante el 2018 ha sido el futuro centro cívico del barrio, un equipamiento que protagoniza las reivindicaciones de los vecinos desde hace ya varios años. “Estamos logrando hacer las cosas de la mano con el Ayuntamiento”, asegura Barrena.

Tras la finalización del proceso participativo, que arrancó el pasado mes de febrero, Urbanismo está preparando el anteproyecto del proyecto técnico, que será externalizado. El representante de la asociación confía en que las obras comiencen en 2020 con un presupuesto plurianual y puedan disfrutar, por fin, de esta instalación cultural en la que tanto tiempo han invertido. “Se nos ha escuchado y nos hemos sentido partícipes”, asegura Barrena.

Mientras, hasta que el centro cívico se haga realidad, los vecinos cuentan con la Casa del Barrio, que este año alberga la tercera edición de la autogestionada Escuela Vecinal de Parque Goya, en la que confluyen las actividades propias y las municipales. “Está funcionando muy bien”, comenta Barrena.

Limpieza de solares

El pasado mes de noviembre, la administración también dio respuesta a las quejas de los vecinos por el mal estado de algunos solares vacíos del barrio en los que se acumulaba la basura y la maleza.

Los operarios adecentaron cuatro parcelas de la zona, tres de ellas pertenecientes a la DGA y una al Ayuntamiento. En algunas todavía quedaban restos de escombros y materiales de cuando comenzó a construirse el barrio hace dos décadas. “Las que se limpiaron se mantienen bien”, apunta Barrena, que explica que reclamarán de nuevo una segunda actuación en uno de los solares en el que tan solo se hizo una limpieza parcial.

En muchas de estas parcelas, tanto los vecinos como la asociación denunciaron la presencia de ratas. Algunos residentes han alertado a través de las redes sociales de que, en los últimos días, han vuelto a ver a estos roedores merodeando por la zona, aunque desde el colectivo vecinal aseguran no haber recibido más información al respecto.