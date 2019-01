Podemos deja por ahora la mesa de negociación de ZEC y no descarta presentarse en solitario

A menos de cinco meses para las elecciones municipales, todo son incógnitas en torno al futuro de Zaragoza en Común (ZEC) . La mesa de negociación que reúne a partidos políticos e independientes para reeditar el pacto de 2015 está rota o, al menos, sin una de sus patas, después de que Podemos haya decidido suspender su asistencia. De momento, su retirada es temporal. Pero desde la formación morada no ocultan su malestar con el transcurso de las negociaciones , y no descartan incluso que las actuales diferencias acaben con una candidatura propia de Podemos a las municipales.

La ponencia organizativa de ZEC sienta alrededor de una mesa a dos miembros de Podemos, otros dos de IU, dos del sector de los comunes y dos independientes. Es el órgano que debe decidir las cuestiones fundamentales de la confluencia, como el sistema de elección de las listas, el código ético, los salarios, el reparto económico... Sin embargo, Podemos considera que no se les está teniendo lo suficientemente en cuenta en estas negociaciones.

Según fuentes del partido, lo que reclaman es que haya un pacto previo entre ellos e IU (y posiblemente Equo), que determine la presencia de cada uno en todas las instituciones (Cortes de Aragón, diputaciones, ayuntamientos...). Y que, posteriormente, ese acuerdo se traslade a la negociación con el resto de actores de ZEC.

Las citadas fuentes critican que actualmente "no se está reconociendo el peso específico de Podemos", y reclaman que la formación morada debe tener "una mayor capacidad de influencia". Por ello, han decidido levantarse de la mesa de negociaciones, y –según las citadas fuentes– no se volverán a sentar hasta que quede resuelto el pacto global con IU. Concluyen que Podemos quiere entrar en la confluencia, pero que se le debe reconocer "como partido".

Hay que tener en cuenta que Podemos apoyó a ZEC en las pasadas elecciones, pero no entró a formar parte de la coalición. Por ello, se quedó sin concejales, y su presencia se limita al jefe de gabinete del alcalde (Iván Andrés) y al que fuera coordinador del grupo (Guillermo Lázaro). Ahora, al entrar en la confluencia reclama que el caudal de votos que aporta tenga su reflejo en los puestos de concejales, en el reparto del dinero a los partidos...

La irrupción de Violeta Barba

Esta crisis coincide con la irrupción de Violeta Barba en la ‘batalla’ por Zaragoza. La presidenta de las Cortes confirmó ayer, como estaba previsto, su candidatura a las primarias de Podemos en el Ayuntamiento. Se trata de un proceso interno que debe concluir con una lista de la formación morada con la cual acudir a la confluencia con IU y con los independientes.

Barba señaló ayer en Radio Zaragoza que "lo mejor es ir en confluencia con otras fuerzas políticas", aunque admitió que este extremo "está por decidir" y no descartó ninguna opción. Además, replicó con contundencia al alcalde, que hace unos días pidió "generosidad" a Podemos e IU, a quienes solicitó que dieran "un paso atrás" en favor de la confluencia. "Lo que se nos está diciendo es que la gente de los partidos demos pasos atrás, y parece que sobremos. En eso no estoy de acuerdo. En un momento histórico como este, debemos dar pasos hacia adelante, aquí no sobra nadie", señaló la presidenta de las Cortes.

Barba evitó decir si entrará en una confrontación directa con Santisteve por ser cabeza de lista de ZEC, pero hay que recordar que el secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, recientemente no descartó la posibilidad de presentar un candidato de Podemos alternativo al alcalde.

Barba dijo que acude a la política municipal "a sumar" y que confía en conformar una lista "ilusionante" en la que podría incluir a la diputada Amparo Bella, al concejal Fernando Rivarés y al propio Iván Andrés, entre otros. Santisteve, por su parte, afirmó ayer que es "lógico" y "legítimo" que Podemos quiera tener "una mayor presencia" dentro de ZEC.