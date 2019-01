Cuando los cadetes escribían a los Reyes Magos para los niños del Arrabal

En Navidad los cadetes de la Academia General Militar de la capital aragonesa se convertían en pajes reales y ofrecían servicio a Melchor, Gaspar y Baltasar. En sus cartas informaban al lejano Oriente de sus peticiones personales y también de un juguete. Este último regalo se lo pedían de parte de un niño del centro infantil de Villacampa, del zaragozano barrio del Arrabal.

“Me acuerdo perfectamente que me trajeron un camión de basura metálico. Tenía hasta el ruido de la sirena”, relata Rafael Tejedor, ex alumno de la guardería y actual presidente de la Asociación de Vecinos Tío Jorge-Arrabal. “En mi caso sería un caballito de cartón o una pelota”, cree Manuel Andolz, ex alumno también de Villacampa y miembro de la entidad vecinal.

Este gesto surgió en 1927, cuando las dificultades económicas acercaron su cierre. “Las subvenciones escasas y poco puntuales traían de cabeza a Pilar, la encargada, una mujerona baturra y con un corazón que rebosaba humanidad inmensa”, cuenta un texto de la época. “Como el Ayuntamiento de Zaragoza no disponía de recursos suficientes se recurrió a la Academia General Militar para que subvencionase con las pagas de los cadetes el coste del mantenimiento de la guardería”, explican Manuel y Rafael. Esta tradición se mantuvo hasta que la Academia cerró en 1931, sin embargo, se recuperó después de la Guerra Civil.