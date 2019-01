Los Reyes Magos hacen su llegada a Zaragoza a ritmo de swing

Alrededor de Melchor, Gaspar y Baltasar y su comitiva, cientos de niños -y no tan niños- les han acompañado haciéndose fotos y dándoles la mano en una tarde marcada por un tiempo primaveral. La encargada de presentar a sus majestades ha sido la contadora de cuentos Lü de Lürdes que ha dado la bienvenida a Sus Majestades, “que han hecho muchos kilómetros para estar hoy aquí con todos nosotros”, destacaba.

“Para nosotros es una alegría estar en Zaragoza, una ciudad donde nos tratáis estupendamente cada año y nos hemos encontrado con niños muy solidarios que se acuerdan de quienes no tienen nada en sus cartas”, explicaba Gaspar, ya en el quiosco. En torno a ellos, los niños coreaban sus nombres y alguno, como Pablo (4) sentado a hombros de su padre, aprovechaba para darle su carta.

Tampoco se han olvidado de “los niños grandes, que también tienen que ser buenos todo el año”, bromeaban. “Gracias por tratarnos tan bien, por dejarnos comida para aguantar una noche tan larga, sobre todo croquetas, esa tradición no se puede pasar”, añadía Melchor. “Este año los niños de Zaragoza han sido muy buenos”, concluía Baltasar.

Entre los presentes también se encontraban Kiko y Joel (6), que aseguraban haber pedido “muchas cosas” y haberse portado lo suficientemente bien como para que esta noche le llegasen todas. Por su parte, Medea (13), había pedido tan solo una cosa: un patín eléctrico. “Si me traen lo que he pedido me portaré bien”, bromeaba. Beatriz (37) y su hijo Iván (6) asistían por primera vez a este encuentro, el cual catalogaban de “muy cercano”. “Está genial verles antes de la cabalgata de tú a tú”, explicaba la madre.

Por su parte, Jaime (2) y María (6), aguardaban junto a su madre, Ángela, a su paso de Sus Majestades para recordarle sus peticiones, que no eran pocas. “Un pintauñas, dos bebés, un perrito, una Barbie…”. Mientras tanto, Álvaro (8), no tenía tan claro que le fuesen a llegar sus peticiones. “Eso espero”, respondía a la manida pregunta de si había sido bueno.

“Es la primera vez que la vemos en Zaragoza y la verdad es que es espectacular. Hay menos gente, los niños pueden saludarles y hacerse fotos con ellos y está genial”, opinaban Cristina (38) y David (38) que iban con su hijo Pablo (4).

Tras el saludo, los tres Reyes Magos, que han cambiado temporalmente su tradicional medio de transporte, el camello, por el bus turístico de Zaragoza, se han dirigido al punto de partida de la esperada cabalgata, en el colegio Joaquín Costa del paseo María Agustín, saludando durante todo el recorrido a viandantes, que, en muchos casos, no ocultaban su sorpresa al darse cuenta de quiénes les saludaban desde lo alto del autobús.

Además, durante todo el trayecto, SS. MM. los Reyes Magos de Oriente han ido acompañados por la música en directo de la orquesta Dixie Rue del Percebe a ritmo de swing, dixie y el mejor jazz, uno de sus estilos musicales favoritos.

100 minutos de magia

A las 18.00 del sábado, 5 de enero, da comienzo la tradicional cabalgata con un recorrido de más de 5 km –una de las más largas de España según fuentes consistoriales- y unos 100 minutos de duración. Una vez en la plaza del Pilar, donde harán su llegada sobre las 19.40 aproximadamente, los Reyes Magos accederán hasta el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza desde donde pronunciarán su tradicional discurso dirigido a los niños de la capital aragonesa.

Sin duda, la de este año es una de las ediciones más ilusionantes del tradicional desfile, en el que contarán con la presencia de personajes que han pasado a la historia como la bailarina Isadora Duncan, la investigadora y lingüista zaragozana María Moliner, el pionero del cine Georges Mélies, o el pintor de Fuendetodos Francisco de Goya. Una noche dedicada a los soñadores y a quienes se niegan a desterrar la ilusión de sus vidas, independientemente de su edad.