El tren solidario de los mil juguetes

La segunda y última entrega de juguetes a la oenegé Solidariaonline con motivo de la campaña navideña organizada por Zaragoza Centro, la plataforma comercial y turística del Casco Histórico, ha tenido lugar este viernes. Al acto han asistido Quique Hernández, presidente de la oenegé; representantes de los diferentes comercios y, también, la consejera de Innovación del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, candidata socialista a la alcaldía de Zaragoza. El llamado 'tren de la ilusión' ha llegado cargado de juguetes a las puertas de la iglesia de San Gil, lugar donde arrancó hace menos de un mes esta iniciativa solidaria. En total, 60 vagones con más de mil donaciones y un destino muy claro: los niños de las familias con menos recursos.

Quique Hernández, presidente de Solidariaonline, se ha mostrado muy contento con esta campaña. "Gracias a la solidaridad de los ciudadanos y de los comercios de Zaragoza Centro, los niños con menos recursos tendrán también sus regalos de Reyes”, ha dicho. Por su parte, la presidenta de Zaragoza Centro, Begoña Muñoz, ha declarado su satisfacción por el alcance de la campaña. “Agradecemos a los zaragozanos su participación en esta iniciativa. Durante este 2019 llevaremos a cabo otras muchas desde la plataforma comercial Zaragoza Centro”, ha explicado. Los juguetes ya están camino de las familias más necesitadas para que la noche de Reyes sea mágica para todos los niños, independientemente de su nivel económico. Además, cada niño que ha participado en la campaña donando sus juguetes ha recibido un diploma de recomendación por su buen comportamiento y una galleta navideña.

La agrupación empresarial Zaragoza Centro ha escenificado un 'flashmob' en colaboración con la academia FOSS. Esta tarde la calle de Don Jaime I se ha vuelto a llenar de ritmo y de personas bailando la canción 'All I Want for Christmas Is You', de Mariah Carey.