El cambio del nombre registral del menor transexual, aún sin respuesta tras 2 meses de espera

Gabriel Delgado, el menor trans al que la jueza del Registro Civil de Calatayud, Paola García, denegó la posibilidad de constar con ese nombre en su documentación oficial "porque remite únicamente al sexo masculino y no es neutro", sigue esperando una respuesta tras más de dos meses sin novedades. El pasado 9 de octubre los padres del joven de 15 años presentaron un recurso contra la negativa del órgano bilbilitano, escrito que fue derivado por el Registro Civil a la Dirección General de los Registros y del Notariado casi 15 días más tarde, el 23 de ese mismo mes.

Desde entonces, tanto el menor como su familia siguen sin una respuesta del Departamento, dependiente del Ministerio de Justicia, el mismo que publicó en el BOE el 24 de octubre una instrucción para facilitar los cambios de nombre para las personas transexuales, incluidos los menores de edad. "No ha llegado ninguna contestación, el recurso duerme en Madrid y no sabemos nada. Hemos preguntado por muchas vías pero no tenemos novedad", explica la madre de Gabriel, Pilar Suárez.

En este sentido, subraya que el joven se encuentra "frustrado, porque, a pesar de todo lo que ha peleado, por él y por el resto del mundo, para él no ha habido ningún cambio". En este sentido, Suárez explica que, desde la publicación de la instrucción, los expedientes de cambio de nombre para los chicos y chicas en la misma situación que Gabriel "se están resolviendo en un plazo razonable de tiempo". Sin embargo, su situación sigue estancada y Suárez rechaza empezar el proceso desde cero.