El acuerdo entre la empresa y los trabajadores evita in extremis una nueva huelga en el bus

Avanza Zaragoza y el comité de empresa evitaron ayer in extremis una nueva huelga en el servicio de autobús urbano de la ciudad . Cuando faltaban menos de 24 horas para que comenzaran los paros, ambas partes alcanzaron un acuerdo que permitió que los trabajadores desconvocaran unos paros parciales que amenazaban con condicionar hoy el servicio en toda la ciudad, precisamente en las horas más complicadas del día: antes, durante y después de la celebración de la cabalgata de los Reyes Magos.

La convocatoria de paros parciales por parte de los trabajadores incluía dos jornadas con afecciones a los usuarios: la de hoy y la del próximo día 11, viernes. En ambos casos, de 17.30 a 21.30. Hoy, por ejemplo, la cabalgata de empieza a las 18.00, por lo que la huelga hubiera afectado a las cientos de familias que acuden a ver a los Reyes Magos desde los distintos puntos de la ciudad. El acuerdo de ayer en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) permitió desconvocar la protesta, por lo que el servicio funcionará con normalidad –a excepción de los cortes que la propia cabalgata provocará en varias líneas–.

La movilización de los trabajadores tenía un único motivo: la aplicación de los cuadros de descanso por parte de la empresa. Este documento regula el calendario de los empleados y sus turnos de libranzas, que son variables por su obligación de trabajar algunos fines de semana. Hace casi año y medio, el comité de empresa pidió cambiar ese sistema para favorecer el descanso y la conciliación familiar de los conductores. Fueron unas negociaciones complicadas, ya que dentro del comité de empresa no había consenso sobre qué cuadros de descanso eran más convenientes para la plantilla. De hecho, se llevaron varias veces a votación y, finalmente, salió adelante una propuesta que también fue avalada por Avanza Zaragoza.

Exigencia del comité

Alcanzado este consenso, los sindicatos exigieron que los nuevos calendarios de los trabajadores se aplicaran con el inicio del nuevo año, y pidieron garantías a la empresa. Avanza Zaragoza accedió a firmar un acuerdo específico sobre los cuadros de marchas, pero los trabajadores consideraron que esto era insuficiente, y reclamaron que el nuevo documento con los nuevos cuadrantes se incluyera dentro del convenio colectivo. La empresa consideraba que ese no era el mecanismo adecuado, ya que el convenio tiene una duración determinada y porque esas aplicaciones particulares tienen que reflejarse en acuerdos puntuales. Ante su negativa, el comité convocó los paros parciales como medida de presión. Sin embargo, lo hizo con el rechazo de parte de los sindicatos, especialmente del CUT, que pese a ser el mayoritario no tiene actualmente la presidencia.

Fuera del convenio

Ayer, en el servicio de mediación y arbitraje, finalmente se firmó un acuerdo para aplicar los cuadros de descanso, aunque el comité de empresa no logró su objetivo de que entraran en el convenio colectivo. Los empleados consideraron suficiente que el pacto se rubricara con la mediación del SAMA. "No ha acabado como nos hubiera gustado, pero se han recogido con un acuerdo las reivindicaciones que planteábamos", comentaba ayer José Manuel Montañés, presidente del comité de empresa. Además, añadió que será algo que tendrán que negociar con el nuevo convenio colectivo a partir del año que viene. El CUT, en cambio, calificó de "farsa" este acuerdo, que no quiso firmar. Dijo que los cuadros de descanso son "ambiguos" y que "dan potestad a la empresa de cambiarlos en función de las necesidades del Ayuntamiento". Juan Abel Arias, director de Avanza, aseguró que los nuevos cuadros se pondrán en marcha "de inmediato", pero que el acuerdo hubiera tenido la misma validez si lo hubiera firmado "en las oficinas" de la empresa.

18 líneas, afectadas hoy por la cabalgata

Los usuarios del autobús urbano se van a librar esta tarde de las afecciones que hubiera causado la huelga de los trabajadores, pero no van a poder esquivar los desvíos en las líneas que va a producir la cabalgata de los Reyes Magos, que como cada 5 de enero llegarán a Zaragoza cargados de regalos. El Ayuntamiento de la capital aragonesa recomienda a todas aquellas personas que vayan a desplazarse durante la tarde de hoy que, por este motivo, planifiquen y anticipen sus trayectos.

Hay que tener en cuenta que habrá cortes de tráfico, desvíos de líneas de autobús urbano e interrupciones en el recorrido del tranvía que une Valdespartera con Parque Goya. La cabalgata comenzará en la calle de Juana Francés –junto al colegio Joaquín Costa– y discurrirá por el paseo de María Agustín, la Puerta del Carmen, el paseo de Pamplona, el paseo de la Constitución, el paseo de la Mina, la plaza de San Miguel, la calle de Espartero, el Coso, la calle de Alfonso I y la plaza del Pilar. Aunque la cabalgata no pasará por ahí, habrá afecciones también en el paseo de Echegaray y Caballero, ya que las carrozas –ya vacías– saldrán de la plaza del Pilar por esta vía, por lo que habrá que cortar al tráfico durante algunos instantes el paseo junto al río.