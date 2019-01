La prórroga del presupuesto municipal bloquea 70 millones en obras, subvenciones y convenios

A la espera de que se conozca el decreto de prórroga con sus condiciones y excepciones, el Ayuntamiento solo puede garantizar el gasto obligatorio, es decir, cuestiones como el pago del personal, de las contratas de servicios o las amortizaciones de la deuda, con sus correspondientes intereses.

Pero no ocurre lo mismo con los capítulos 4 (transferencias corrientes) 6 y 7 (inversiones). En estos casos, queda proscrita toda inversión nueva y solo se pueden mantener los gastos que ya estén comprometidos. También puede afectar incluso a proyectos plurianuales pendientes.

También tiene impacto en las subvenciones y convenios, de los que dependen numerosas entidades sociales, culturales y vecinales. En presupuestos prorrogados anteriores se suelen salvaguardar las ayudas de urgente necesidad o la atención a las víctimas de violencia de género, por ejemplo.

"La gestión de los servicios públicos se va a llevar igual. Quienes más sufrirán serán las entidades sociales, culturales o vecinales", explicaron fuentes del gobierno, que en cualquier caso subrayaron que su previsión es que haya un acuerdo político para que este 2019 tenga presupuesto. Insistieron en la voluntad de abrir una negociación con PSOE y CHA cuanto antes para cerrar el pacto.

¿Cuánto se prolongará la prórroga presupuestaria? De momento, ZEC ha elaborado un borrador de las cuentas, con un montante total de 771,7 millones, pero no se ha dado ningún paso administrativo de cara a su aprobación. Aunque la ley de capitalidad aligera los plazos de tramitación, es difícil que las cuentas estén aprobadas antes de marzo. En el peor de los casos, si no hay acuerdo, el presupuesto quedaría en manos del gobierno que saliera de las urnas el 26 de mayo.

Por tanto, todo queda a expensas de la negociación de ZEC, PSOE y CHA. Los socialistas consideran que no se puede empezar a hablar, dado que el Ministerio de Hacienda no ha corregido su decisión de computar los 200 millones de euros de pasivo del tranvía en la deuda municipal. De este modo, se dispara el porcentaje de endeudamiento por encima del 110%, hecho que impide al Ayuntamiento contraer nuevos créditos. Eso bloquea 32,8 millones en préstamos para 2019.

"No se dan las condiciones de negociar, porque hay 33 millones que están en el alero. No estamos cerrados a que haya presupuesto, pero primero hay que clarificar los ingresos", dijo el socialista Javier Trívez, que avisó de que el PSOE analizará el cumplimiento de sus enmiendas para tomar una decisión. Carmelo Asensio, de CHA, insistió en que "Zaragoza no se puede quedar sin presupuesto", aunque admitió "el interrogante" de la deuda. Recordó que su grupo pide 8 millones en inversiones para los barios, 3 para obras en colegios y 1 millón más para una operación asfalto.