Prisión por ofrecer dinero a cambio de sexo a la hija menor de su expareja

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a Sergio T. I. a dos años de prisión como autor de un delito de corrupción de menores del que fue víctima la hija de 14 años de su excompañera sentimental. El tribunal considera probado que el acusado ofreció a la adolescente tener sexo con él a cambio de dinero, proposiciones que le hizo a través del teléfono móvil.

Los magistrados exponen en su sentencia que Sergio T. I. mantuvo una relación sentimental con la madre de la menor durante los años 2014 y 2015, tiempo en el que compartió vivienda con ambas.

Una vez terminada la relación, el hombre continuó manteniendo contacto con la chica a través de mensajes Whatsapp del tipo: "Oye, que es un secreto, bueno, a ver si podemos vernos un ratillo y lo hablamos, que te vendría bien el dinero y no tienes que hacer nada (...) "ok, ok, por eso ni pío, ni se te ocurra decirle nada a tu madre (...) que perderás tú y yo"; "me da la impresión de que piensas que te voy a pedir echar un polvo, o qué sé yo (…) perdona mi lenguaje, no me acordaba de que tienes 13 años (…) como mucho una pajilla o te dejaría simplemente mirar", "algo podrás poner de tu parte: te puedes ganar 50 o 100 pavos por algo que ya hemos hecho gratis", "yo descansaré y tú te ganarás un dinerito extra" o "borra la conversación que como nos pille tu madre nos medio mata", entre otros.