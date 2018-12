"Los Reyes Magos son muy curiosos y tienen un encargo especial para vosotros: que escribáis vuestros deseos y anhelos más profundos en un papel para que ellos puedan leerlo". Y dicho y hecho. Las palabras de una de las carteras reales que han irrumpido este sábado en la plaza del Pilar, taller navideño y buzón real en mano, han tenido un efecto inmediato en los niños. Y es que, ¿quién querría defraudar a Sus Majestades?

"Mi sueño es visitar la fábrica de chocolate de Willy Wonka" y "Ojalá, tener un dinosaurio", son algunos de esos anhelos que los más pequeños han plasmado en el papel con un sinfín de colores, brillos y motivos navideños. Algunos han optado por ser más realistas, porque tal como les ha advertido la ayudante de los Reyes, "algunos deseos son un poco difíciles de cumplir". "Me gustaría ganar en kárate el cinturón azul o verde e ir al campeonato mundial", se podía leer en uno de ellos.

Soñar está muy bien, pero mejor es pedir en forma de carta aquellos juguetes, libros o videojuegos que, seguro, los Reyes Magos pondrán bajo miles de árboles navideños este año gracias a su magia. En unos buzones gigantes tan brillantes que casi deslumbraban, la cartera real se ha encargado de meter las peticiones de los más pequeños "que serán atendidas con mucho mimo, cariño y responsabilidad". Este año, parece que Melchor va a tener más trabajo que sus compañeros y es que, su buzón no ha dejado de recibir cartas de unos nerviosos niños. "He pedido un balón de fútbol y unos guantes de portera", ha confesado la pequeña Lucía Gómez entre susurros porque "si los Reyes ven que lo dices en alto ya no te lo traen", ha asegurado. Otros, como Mateo de 4 años, han preferido no desvelar su secreto y han depositado su carta para Baltasar, esperando que le traigan todo lo que ha pedido porque este año "me he portado bastante bien".