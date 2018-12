El asesino de la maleta dio 25 martillazos a la víctima y pintó el cuarto para tapar la sangre

Jonathan Witmar B. N., de 26 años, en prisión provisional como presunto autor del asesinato de J. M. V., de 48, trató de ocultar todas las pruebas que pudieran vincularlo con el crimen. La principal fue intentar deshacerse del cadáver, pero no pudo llegar a sacarlo de la casa al ser descubierto dentro de una maleta de grandes dimensiones. Pero antes, no solo limpió el dormitorio donde se cometió el homicidio sino que llegó a pintar de blanco la pared más próxima a la cama para tapar las manchas de sangre que salieron proyectadas mientras golpeaba a la víctima en la parte posterior de la cabeza.

De hecho, la violencia que empleó fue extrema y, según los primeros datos de la autopsia, llegó a asestarle hasta 25 golpes probablemente con un martillo que por una parte era romo y por la otra afilado (sacaclavos), según ha podido saber este periódico. Pero, a pesar de la pintura, los agentes de la Policía Científica descubrieron los rastros de sangre en la pared.

Igualmente, el examen del cuerpo reveló que J. M. V. estaba dormido cuando fue atacado y no tuvo ninguna posibilidad de defenderse. Además, antes de empezar a golpearle el criminal usó el cubre colchón para envolverlo. Aunque no pudo evitar que la sangre salpicara la estancia, eso explicaría por qué de cintura para abajo el cuerpo estaba limpio. Acto seguido, en ese mismo cubre colchón, lo metió en la maleta y guardó dentro las ropas de la víctima. La ocultación del cadáver fue rápida ya que no había empezado el rigor mortis. Luego, sacó la maleta a la terraza de la vivienda, situada en el último piso del número 1 de Vía Verde.

La víctima volvía de Barcelona