El alcalde de Aguilón 'delega' sus funciones para cumplir 6 meses de cárcel e inhabilitación

El juicio se celebró en 2016 y el titular del juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza condenó al ya exregidor a dos años de cárcel y a otros dos de inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo, es decir, para presentarse durante ese tiempo a unas elecciones.

Andrés Herrando, a través de su abogado, Rafael Ariza, recurrió el fallo ante la Audiencia Provincial, cuya Sección Tercera lo revocó parcialmente, fijando la pena de prisión en seis meses. Lo hizo así al entender que era la condena que mejor se ajustaba al riesgo y al resultado creado por el acusado, aún cuando admitía que el lesionado precisó un tratamiento de sutura en la cabeza y sanó sin secuelas en 16 días.

La Audiencia también revocó la parte del fallo que condenaba al exalcalde a no poder concurrir en unas listas electorales y, en cambio, le impuso como pena accesoria a la de prisión la suspensión para "cualquier empleo o cargo público que pueda ostentar en el Ayuntamiento de Aguilón" durante esos seis meses.

A pesar de esta resolución favorable, Herrando decidió jugar la única baza que le quedaba, pedir el indulto al Gobierno, pero no le ha sido concedido, lo que le ha obligado ahora a cumplir la sentencia y dejar el cargo.

Pero el exalcalde no ha dejado sin más ni más el puesto. Lo ha hecho con una resolución de Alcaldía en la que "delega" sus funciones en el primer teniente de alcalde. Hasta ahí todo es tal y como estipula la normativa, lo atípico del escrito es que indica que: "El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía a posteriori y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de la gestión realizadas y de las disposiciones dictadas en el periodo de referencia y, con carácter previo, de aquellas decisiones de trascendencia (...), tal y como prevé el reglamento de entidades locales".

No obstante, el exregidor indicó este viernes que no pensaba pasar por el Ayuntamiento durante estos seis próximos meses y pedir explicaciones. "No quiero que me acusen de incumplimiento de una condena", dijo. Añadió que el escrito ha sido elaborado por la secretaría del Ayuntamiento y es un documento tipo. Lo curioso es que en el escrito no se habla en ningún momento de ejecución de una sentencia sino de un "impedimento" que dificulta a Herrando seguir ejerciendo sus atribuciones.

"Voy a presentarme a las próximas elecciones"

Andrés Herrando piensa concurrir a las próximas elecciones municipales. "Mi interés es presentarme; sé que cuento con el apoyo de mis vecinos y lo demostraron cuando más de 300 firmaron la petición de indulto. Incluso lo hicieron votantes del PSOE", manifestó este viernes.

El exregidor ha gobernado este pueblo del Campo de Cariñena desde hace 23 años. Este viernes insistía en que el incidente de la botella fue fruto de una "provocación", a la que entró sin pensar, producto de rencillas personales. "Me han puesto muchas demandas y no les han dado la razón", dijo. Herrando tampoco acudirá a los consejos comarcales (preside la mancomunidad del agua) para que "no haya dudas de ningún tipo", a pesar de que la sentencia solo le inhabilita como alcalde o cargo público de Aguilón.