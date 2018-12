Una joven busca el anillo de compromiso perdido en el centro de Zaragoza

Adrián Terre (29) y María Martínez (29), ambos zaragozanos, se conocieron el 14 de mayo de 2014 en un torneo de pádel. Tan solo cinco meses después empezaron a salir y a viajar por todo el mundo, una de sus grandes aficiones. Precisamente este verano realizaron un viaje a Marruecos, uno de sus destinos más ansiados. Una tarde durante su estancia, tras un precioso paseo por los jardines del hotel de la Mamounia de Marrakech, él le pidió matrimonio.

“El pasado jueves, 27 de diciembre, al salir de trabajar sobre las 17.15, me agaché un momento para atarme el cordón de la zapatilla. Recuerdo que me quité las manoplas y me las volví a poner porque hacía mucho frío, y seguí con mi plan de hacer las compras de los regalos de reyes”, rememora. Apunta que fue a la altura de Cesáreo Alierta 20. Se trata de un anillo de la firma aragonesa Mara Vril, una joyería ubicada, precisamente, en la misma avenida donde cree que pudo perder el anillo. “No es de una marca reconocidísima, ni un pedrusco, pero sé que mi novio hizo un gran esfuerzo para comprármelo y para mí es el mejor anillo del mundo”, añade Martínez.

“Cuando llegué a la tienda ubicada en la calle San Vicente Mártir volví a quitarme las manoplas y fue cuando me di cuenta de que no lo llevaba. Me sentí fatal, había perdido el objeto que más cariño tenía de lo poco que tengo. Quizás no el más caro, pero sí el más valioso para mi”, asegura la joven.