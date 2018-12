El concejal del Ayuntamiento de Zaragoza Fernando Rivarés patinó este jueves en sus cálculos sobre la duración de las obras. Anunció que se había adjudicado la reforma de las piscinas de Gran Vía, con once meses previstos de duración. Pese a ello, aseguró que se iban a apurar los plazos para que estuvieran listas para el verano. Once meses de obras... entre enero y junio. Desde el área de Deportes se aclaró que fue un error y no, las piscinas no abrirán este verano.