Las grandes superficies se adelantan a las rebajas con descuentos de hasta el 50%

Grandes establecimientos y pequeños comercios en Aragón han decidido no esperar hasta el 7 de enero, fecha oficial del comienzo de las rebajas de invierno, para colgar ya estos días carteles rojos con sustanciosos descuentos, de hasta el 50%, que se ligarán al periodo de rebajas tradicional. Años atrás, y gracias a la liberalización de las rebajas, el pequeño comercio había iniciado esta práctica para incentivar la compra de regalos de Reyes y ahora cada vez son más los grandes establecimientos que se unen a ellos.

Uno de ellos es El Corte Inglés que bajo la premisa de que el año 2019 "es una oportunidad única para regalar" tiene prácticamente la totalidad de sus productos de moda, electrodomésticos y tecnología con descuentos de entre el 15% y el 40%.

Otros, como la tienda Zara del grupo Inditex, optan por hacer grandes descuentos en productos seleccionados, de una manera más discreta. "Como las rebajas oficiales no comienzan hasta el 7 de enero, no se ponen carteles para no confundir. Tenemos algunos productos que suelen ser caros (abrigos, vestidos de fiesta, jerséis...) a mitad de precio y la gente se los está llevando muy rápido", comenta Alba Pérez, dependienta en una de las tiendas Zara de la capital aragonesa.