Las luces navideñas se encienden...y llega la locura

Temperaturas suaves y un día de fiesta por delante gracias al 40 cumpleaños de la Constitución española. Además, luces destellantes, olor a gofre y algodón de azúcar y una plaza del Pilar decorada con mimo. Ayer era el día perfecto para sentir la Navidad en Zaragoza y así se notó en las calles cuando miles de zaragozanos y forasteros abarrotaron el centro de la ciudad dispuestos a disfrutar de la época más mágica del año.

No importaba cuánto tiempo se tardará en cruzar la calle de Alfonso I, que se convirtió en un hervidero de gente con algún que otro empujón incluidos, pues el objetivo era llegar a la plaza del Pilar. Allí, las luces azules y plateadas que hacían brillar al Ayuntamiento, los villancicos de fondo, las 40 casetas con productos variopintos de la muestra navideña y, por supuesto, el belén, hacían relucir el espíritu navideño de todos los allí presentes. Un espíritu navideño cargado de agobio.

"Madre mía, ¡qué fila!", "yo no la voy a hacer ni de broma", "¡Pero si da toda la vuelta entera!". Y así, la sorpresa provocada por la inmensa fila a las puertas del belén, se iba haciendo reiterativa entre los que entraban a la plaza del Pilar. Y es que no es para menos, pues es uno de los reclamos de cada Navidad. Los que se decidieron a esperar pudieron disfrutar de 100 habitantes repartidas en un pueblo de unos 1.800 metros cuadrados en el que no falta una noria de agua o un huerto que ya parece dar sus frutos. "Lo que más me gusta de todo son los Reyes Magos, también el Ángel y el niño Jesús, claro", comentaba la pequeña Valeria, de 5 años, al finalizar el recorrido con sus padres y familiares.