Hojas y basura, en un parque infantil de Valdespartera

Quedan poco más de dos semanas para la llegada del invierno pero algunos árboles de la ciudad están todavía perdiendo sus hojas y algunos rincones lucen auténticas alfombras de hojarasca. Es lo que ocurrió la pasada semana en el parque infantil situado en la plaza El cantor de jazz de Valdespartera, en la calle Luces de la ciudad, donde las hojas secas y la basura dificultaban el juego de los más pequeños. Esta semana, el recinto de la zona infantil ya presentaba un aspecto totalmente distinto, sin desperdicios y sin hojas amontonadas, pero los padres no quieren que la imagen anterior se repita.

“Durante toda la semana pasada no se limpió”, denuncia un vecino de la zona que suele bajar a jugar con su hija a este parque, situado a unos pocos metros del paseo de Los Olvidados. Y es que además de las hojas secas, una estampa que podría considerarse normal teniendo en cuenta la época del año, el recinto permaneció varios días lleno de bolsas de plástico, especialmente envases de patatas fritas y snacks. “Eso los críos pequeños no lo hacen. Es más una cuestión de falta de civismo que de otra cosa”, considera este residente del barrio, que asegura no haber observado esta suciedad en otros parques de la zona.