Podemos rechaza readmitir a los 6 dimitidos y Escartín controlará la gestora de Zaragoza

Además, desde Podemos revelan que los seis técnicos que presentaron su dimisión esta semana han pedido dar marcha atrás y permanecer en el equipo que dirige el partido en la capital aragonesa desde que Guillermo Lázaro dimitiera en primavera por el polémico viaje personal que cargó a la cuenta bancaria del partido. Sin embargo, el Consejo Coordinador ha rechazado su readmisión.

“Todas las personas implicadas en Podemos tienen derecho a dar un paso adelante y también a dar un paso atrás en forma de dimisión, no obstante, estas decisiones deben ser fruto de una reflexión profunda, individual y colectiva, porque son decisiones que afectan de forma importante a la organización”, admiten los responsables del partido en el comunicado. Sin embargo, denuncian que “dimitir en bloque y al día siguiente tratar de volver como si no pasara nada genera un daño irreparable al proyecto colectivo que es inadmisible, estos hechos no son propios de quien tiene que asumir responsabilidades orgánicas en Podemos”.