Más de 180 nuevos árboles lucirán en las calles de Santa Isabel

El problema de la falta de arbolado ya había sido señalado en 2014 por la Asociación de Vecinos Gaspar Torrente de Santa Isabel y este año volvieron a incidir en él a través de la Junta Municipal. “El Ayuntamiento se comprometió a reponer los árboles que faltaban y aunque los trabajos todavía no han finalizado ya se ven avances”, asegura José Carlos Faro, presidente de la AVV. “Había calles completamente vacías, así que estamos contentos”, apunta Faro en referencia al elevado número de alcorques que hasta el momento había inutilizados en las aceras.

La falta de árboles, una situación que afectaba al conjunto del barrio y no solo a zonas concretas, se debía a la falta de reposición. “Los ejemplares que faltaban era porque se habían ido secando, muriendo o talando si estaban en mal estado, lo habitual”, explica Faro.

Con respecto a si la cifra de nuevos ejemplares es la adecuada o todavía se queda corta, Faro es prudente y aunque reconoce que puede quedar alguna zona por repoblar, “irán viéndolo con el tiempo”. Es el caso de la parcela del proyecto ‘Esto no es un solar’, situada junto al silo y que los vecinos llevan tiempo demandando que se transfiera a manos del barrio como equipamiento: “Ahí no hay previsión de colocar ninguno de estos árboles. Como asociación nos planteamos hacer la plantación nosotros mismos, porque da la sensación de que ahí no se va a actuar”. No obstante, Faro reconoce que el consistorio zaragozano ha sabido escuchar sus peticiones y “se está portando con el tema del arbolado”.

En cuanto al resto de zonas verdes del barrio, Faro considera que “están bastante bien”. El presidente cree que los parques y el césped se encuentran cuidados y bien mantenidos y que “hay movimiento” de operarios que realizan podas de manera periódica, “aunque como siempre, todo es mejorable”, apunta.

El transporte, el asunto “gordo” del barrio

Con los nuevos árboles ya colocados en las calles del barrio, los esfuerzos de la asociación volverán a centrarse en el transporte, un asunto “gordo” y que sigue siendo una de las principales reivindicaciones de los vecinos.

“Estamos a la espera de que la línea 60 se amplíe”, explica Faro. En la actualidad, esta línea conecta Santa Isabel con la Plaza Mozart, junto al Parque de la Esperanza. Sin embargo, el Ayuntamiento de Zaragoza se comprometió a que el recorrido se ampliara hasta La Chimenea para finales de este año. Una medida que la AVV ve con buenos ojos pero que todavía podría mejorarse: “Si se hace estaremos muy contentos, pero nuestra intención es que a partir de ahí se siga ampliando. Nuestra idea es que conecte con el Rollo Villanova, el hospital de referencia para los vecinos de Santa Isabel. Esta línea nos acerca, pero no lo suficiente”, manifiesta Faro.

“Hay gente a la que esta línea le parece poca cosa, pero es una línea que no existía y que se hizo para nosotros”, recuerda Faro, que recalca el papel de la Plataforma por la Segunda Línea de Autobús. La entidad, que surgió con la llegada del tranvía y la desaparición de la línea 45 de autobús, ha sido le encargada de llevar a cabo las negociaciones con el Ayuntamiento.

Desde la asociación recuerdan también que otro de los asuntos pendientes es la mejora de la frecuencia de la línea 32, que une Santa Isabel con La Bombarda. El tiempo de paso debería ser de entre 10 y 12 minutos, algo que, por el momento, no han conseguido que se cumpla. “Sabemos que es una línea muy larga, aunque Teresa Artigas siempre nos ha atendido cuando nos hemos reunido con ella para tratar de mejorar esa frecuencia”, apunta Faro, que aboga por “no dormirse y seguir peleando”.