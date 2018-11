Marcos Giralt Torrente: "Soy hijo único y creo que he mirado la vida desde un balcón"

"Desde siempre me han interesado los lazos de familia, qué pasa entre los hermanos, las traiciones y los afectos, la relaciones entre padres e hijos. Soy hijo único y he tenido la sensación de que yo siempre he estado mirando la vida desde un balcón o una esquina… Mi padre, pintor, Juan Giralt, era un bohemio y nunca sabías dónde estaba; mi madre, hija de Gonzalo Torrente Ballester y Josefina Malvido (murió en 1958), trabajaba todo el tiempo. Y yo estaba solo o con las mujeres que me cuidaban, desubicado", dice Marcos Giralt Torrente (Madrid, 1968), que publica ‘Mudar de piel’; presentó el libro en Los Portadores de Sueños, de Zaragoza, en diálogo con Ismael Grasa.

¿En qué medida los relatos de ‘Mudar de piel’ son deudores de ‘Tiempo de vida’, el libro que le dedicó a su padre?

No lo había pensado. Le diría que procede de dos cosas: viene del libro ‘El final del amor’, que iban a ser cinco cuentos. Por fechas de entrega, ya que que lo presenté al premio Ribera del Duero, me quedó uno sin meter y me dolió. Para mí los libros de cuentos deben tener un núcleo, una unidad temática, y deben albergar textos impares: cinco, siete, nueve…