Diez peñas impulsan una moción de censura y abocan a Interpeñas a elecciones

Diez de las quince peñas que quedan en la Federación tras la escisión sufrida durante las pasadas Fiestas del Pilar han solicitado la convocatoria de una asamblea extraordinaria con un único punto en el orden del día: la moción de censura del actual presidente.

En el escrito, fechado en el pasado viernes 26 de octubre y dirigido a Braulio Cantera, aparece el sello de las nueve peñas que impulsan la iniciativa y que integran la 'plataforma de regeneración de Interpeñas': Goyescos, Delicias, La Murga, El Almuerzo, El Bullicio, El Rebullo, BO2, Los Topos y Las Chachos. Además, desde la peña L' Albarda han emitido otro documento en el que informan de que se adhieren a esta solicitud.

El actual presidente dice no entender el sentido de la moción, pues él mismo convocó para el día 8 de noviembre una cuestión de confianza para que las peñas expresen si respaldan o no su presidencia. De ganar el 'no', se convocarían elecciones automáticamente. "Yo estoy cumpliendo con mi palabra. Somos asamblearios y durante las fiestas ya dije que convocaría una cuestión de confianza para saber si cuento o no con su apoyo", insiste Patxi tras darse a conocer la noticia.

Sin embargo, desde la autodenominada 'Plataforma de regeneración de Interpeñas' cuentan que hace diez días se le pidió a Cantera la dimisión. Al no obtenerla, se han decantado por la vía de la moción de censura porque, según aclaran, permite acortar los plazos que impondría la cuestión de confianza.

"En la de confianza no se puede votar ese mismo día y se abriría un plazo de quince días a partir del día 8. Después, se convocarían elecciones de forma inmediata", exponen las peñas firmantes de la solicitud.

Lo que pretenden desde esta plataforma es que el mismo día 12 (cuando se celebraría la moción de censura) se lleve a cabo la votación y que, de resultar negativa para el actual presidente, se forme de inmediato una junta gestora con representación de todos los grupos y que sea esta la encargada de convocar las elecciones en un plazo de seis meses.

Por un lado, con la moción de censura, las peñas contrarias a la actual presidencia consideran que ganan tiempo de cara a la celebración del carnaval, pues la nueva junta gestora podría empezar a negociar "con un nuevo rumbo" con las instituciones implicadas, especialmente Zaragoza Cultural y el el Ayuntamiento de Zaragoza.

Por otro, las peñas tendrían seis meses para "reconducir" la situación antes de las elecciones. "Ahora no se está postulando nadie como presidente y en ese tiempo habría margen para presentar nuevas caras", explican.

"No es una cuestión de culpabilidades pero sí de responsabilidad. No es nada personal. Simplemente creemos que no se han alcanzado los objetivos y muchos peñistas nos lo han pedido. Ofrecimos a Patxi una salida normal hace días días: que dimitiese nada más acabar las Fiestas del Pilar. Pero como no ha querido, no nos ha quedado otra opción".

De momento, Cantera no ha convocado la moción de censura aunque las peñas firmantes aseguran que, de no hacerlo, "incumpliría los estatutos", pues la solicitud ha quedado registrada.

La decisión de impulsar este cambio de rumbo de la Federación se ha precipitado tras la escisión sufrida en los días previos a las pasadas Fiestas del Pilar, cuando varias peñas decidieron fundar Unión Peñista Zaragoza, una organización paralela en la que ya se han integrado 12 peñas: Arqueros, que nunca había pertenecido a la Federación, y otras once que sí formaban parte de Interpeñas.