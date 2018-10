Un 60% de los perros del centro municipal de protección animal son potencialmente peligrosos

Sambalo, un cruce de dogo argentino blanco, tiene 10 años y lleva seis (algo más de media vida) en el Centro de Protección Animal de Zaragoza. "Es el perrito más mayor que tenemos, aunque después de él hay otros dos o tres que llevan lo mismo, no son perros potencialmente peligrosos como el dogo, y no salen tampoco", explica Alicia Serrano, una de las veterinarias.

El abandono de estos animales es en la actualidad un problema que "colapsa" el centro, pues según datos oficiales un 60% de los perros que alberga esta protectora de Zaragoza (93 de 156) son potencialmente peligrosos, lo que supone un esfuerzo "tremendo" para trabajadores y voluntarios del CMPA. "En el centro no hay más de 120 perros, pero estamos colapsados porque estos animales (denominados PPP) están en jaulas individuales para evitar que peleen y se hagan daño, vienen con muchos traumas, y tampoco tenemos personal especializado para trabajar con ellos. A las 17.00 se quedan solos con la cámara de seguridad y un vigilante. Son muchas horas y es muy problemático con las instalaciones que tenemos", cuenta Manuela García, quien en sus últimos días como directora (se jubila), confiesa que hacen falta más recursos, nuevas leyes y un mayor compromiso por parte de las administraciones para poder cuidar bien de todos.

"Cuando uno declara políticas de sacrificio cero significa que además de recogerlos hay que atenderlos y socializarlos, aunque no los adopten y no estén enfermos. Para eso hay que dotar de medios, y si se hacen leyes que no llevan implícitos esos recursos, la situación no se sostiene", lamenta García, quien después de pilotar con dos gobiernos el CMPA, verá terminado en unos meses el nuevo centro, aunque ya no como directora.