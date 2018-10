Condenados cuatro jóvenes por dar una paliza en un bus a otros dos en las fiestas del Pilar

El violento ataque sufrido por dos jóvenes zaragozanos en un autobús urbano durante las fiestas del Pilar de 2016 se castigará finalmente con casi 1.500 euros en multas y otros 3.500 en indemnizaciones, ya que los cuatro agresores reconocieron ayer los hechos y evitaron la celebración del juicio. Para que la Fiscalía aceptara el acuerdo con las defensas, los encausados tuvieron que comprometerse también a costear los gastos de la acusación particular.

En el banquillo de los acusados se sentaron inicialmente seis personas, pero contra dos de ellas se retiraron los cargos por no existir pruebas suficientes de que participaran en la agresión. Por ello, quienes tendrán que responder de dos delitos leves de lesiones e indemnizar a las víctimas serán solo cuatro: Alberto R. C., Antonio C. S., Daniel G. L. e Iker G. H.

Los hechos que acabaron provocando la detención de estos jóvenes se produjeron sobre las siete de la mañana del 16 de octubre de 2016. Los denunciantes se subieron al autobús urbano en la parada de la avenida de María Zambrano (confluencia con Pablo Ruiz Picasso) y, poco después, se acercó a ellos un joven que le dijo a uno: «¿Me conoces?». Y, efectivamente, lo conocía, puesto que habían ido juntos al colegio.