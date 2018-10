Híjar a Guillén: "Payaso es una profesión muy digna, haría bien en utilizar otros insultos"

El consejero autonómico calificó como "lamentable" el vídeo colgado por el edil en Facebook este fin de semana y señaló que a su Gobierno le gusta hablar con "gente seria" y no con "payasos".

"Guillén haría bien en utilizar otros adjetivos o insultos", ha señalado en rueda prensa Híjar, quien ha acusado al Gobierno de Aragón de "torpedear" la negociación sobre la reforma del Impuesto de Contaminación sobre las Aguas, girando el último recibo de este tributo.

La última provocación del concejal de ZEC despertó este domingo duras críticas entre PSOE, CHA, PP y Ciudadanos y dejó en silencio a Podemos, ZEC e IU.

"Lambán se tiene que sentar a negociar con la Red de Agua Pública de Aragón, que ha hecho una propuesta posible, solvente y razonable", ha añadido el concejal de Zaragoza en Común.

En el vídeo Híjar señalaba: "Como parece que Lambán está dispuesto a cobrarnos el ICA sí o sí a los zaragozanos, (como se dice en la calle) no me va a quedar otra que comérmelo con patatas", afirmaba con sorna. "Bueno, patatas no tengo, pero sí que he traído menaje necesario para proceder a comerme este recibo. Espero que no sea muy indigesto", sentenciaba mostrando como intentaba cortar el recibo con cuchillo y tenedor, antes de trocearlo y masticarlo como muestra de protesta.

El responsable de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho un llamamiento este martes para que los vecinos de la capital aragonesa se sumen a la manifestación de protesta por el cobro del ICA que arrancará en la Plaza Paraíso el próximo 10 de noviembre a las 19.00.