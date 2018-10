La asociación de talleres de Zaragoza recomienda no comprar coches a desconocidos

La Asociación Talleres Reparación de Vehículos de Zaragoza (Atarvez) manifestó este lunes no saber nada de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil en Aragón en estos últimos cuatro años y que se ha saldado con 103 detenidos y 85 más investigados, así como cuarenta establecimientos de compraventa de coches de segunda mano implicados. Su presidenta, Cristina Durán, señaló que desconocía también si algún taller había sido cerrado por esta operación. "No obstante, si se hubiera clausurado, tampoco podríamos saber el motivo y menos si no es asociado", indicó. La presidenta lamentó la "mala" imagen que para el sector tiene este tipo de comportamientos.

José Antonio Escolano, portavoz de Atarvez, señaló que el problema es "comprar coches a desconocidos" (aunque en las pesquisas hay 40 locales de compraventa y talleres investigados solo en Aragón) y recomendó hacerlo siempre a "personas de confianza" para poder conocer la historia del vehículo.

Recordó que en la página de la Dirección General de Tráfico hay un enlace para poder ver la vida de un coche y que en los servicios de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se puede comprobar los kilómetros que tiene un turismo.

No obstante, esta posibilidad solo esta disponible desde 2014, cuando el Ministerio de Industria emitió una orden que obligaba a las ITV a registrar los kilómetros que tiene cada vehículo en el momento de pasarla. La orden pretendía ser un instrumento para evitar fraudes en el mercado de segunda mano. Además, desde aquel año se comunicaron las bases de datos entre las distintas estaciones de España.

"Esto facilita la comprobación porque, si no, un particular tiene difícil detectar si se ha producido una alteración. Aunque también es cierto que no es fácil manipular un cuentakilómetros", dijo Escolano. Insistió en que no se puede meter todo el mundo en el mismo saco,que el problema es, a su juicio, "el dinero fácil" y recordó que hacerlo es un delito.