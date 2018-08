Una pareja zaragozana abandona a una niña india adoptada porque era seis años mayor de lo que pensaban

Desde el Ejecutivo autonómico señalaron que "se está trabajando en coordinación con las autoridades indias para garantizar los derechos de la menor y buscar alternativas". Las opciones que se manejan pasan por que sea nuevamente adoptada en España o regrese a su país, un retorno por el que se ha mostrado interesado el Gobierno indio. La niña posee ya la nacionalidad española al haber sido adoptada de acuerdo con el convenio que regula las adopciones internacionales.

A estas posibilidades también se refirió el director general del Organismo Central de Recursos de Adopción (CARA) del país asiático, Deepak Kumar, que fue quien confirmó la existencia de este caso.

Por su parte, la ministra india de Desarrollo de la Mujer y el Niño, Maneka Gandhi, escribió en Twitter: "Es muy desafortunado que una niña adoptada haya sido abandonada en España. He pedido a nuestro embajador en España, D. B. Venkatesh Varma, que la devuelva inmediatamente a la India, donde nos aseguraremos de su reinserción y custodia".

"Los padres afirmaron que fueron engañados respecto a la edad real de la niña, se impulsó el proceso de adopción de la menor dando una información errónea", afirmó Kumar. El director general del CARA explicó que las autoridades indias están estudiando si la menor desea regresar a su país natal o quedarse definitivamente en España.

