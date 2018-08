La historia de una lista de libros perdida en Zaragoza…con final feliz

Este miércoles, una zaragozana de nombre Sabina decidió compartir a través de su perfil de Twitter las fotografías de una lista de libros que encontró en un parquin del barrio del Actur. Unas notas que llamaron su atención “por su letra preciosa” y por contener una “tan buena selección cuidadosamente escrita”, tal y como escribió en la publicación.

Me encontré ayer en un párking del Actur (Zaragoza) una lista de libros con una letra preciosa y me pareció tan buena selección y tan cuidadosamente escrita, que la subo aquí por si su dueña/o aparece (aunque soy una pocafollowers) o si no, para que toméis buena nota como yo. pic.twitter.com/RAh7cndNTk