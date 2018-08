Las piscinas cierran el domingo con más bañistas pero un déficit superior a los 6 millones

Apenas faltan cinco días para que concluya la temporada de piscinas y las previsiones meteorológicas de cara al fin de semana no parecen muy halagüeñas. Así, salvo improbable tirón de última hora, el número de bañistas se mantendrá parecido al de años anteriores –quizá un poco superior a juzgar con el buen dato de julio y el intenso calor de agosto– y el número de usos se quedará en torno a los 850.000, cifra similar a las de 2017 y 2015. Lo que tampoco variará en exceso será el déficit que el mantener las 22 instalaciones deportivas abiertas genera al erario público y que volverá a superar los 6 millones de euros.

Aunque en los últimos años se ha procurado una gestión más eficiente –con los cierres escalonados en función de las horas de luz, por ejemplo–, el déficit que generan las piscinas de verano en sus 93 jornadas de apertura es de unos 65.000 euros al día. Este dato no preocupa especialmente al concejal Pablo Híjar, que en sucesivas comisiones de Deportes ha afirmado que "las piscinas de verano, como otros servicios públicos, no son rentables. Pero eso es algo que nunca vamos a lograr ni siquiera a pretender". Entienden en el Ayuntamiento que las piscinas son un servicio básico para muchos zaragozanos que no pueden salir de vacaciones, así que asumen de antemano las pérdidas que generan.

La recaudación por la venta de entradas apenas cubre el 20% del coste total y, dado que este 2018 no se han incrementado los precios, se espera una recaudación cercana a los dos millones. Para que el coste del servicio cubriera los gastos, cada entrada de los usuarios tendría que costar casi 10 euros, cuando su precio actual es de 4. Además, hay que tener en cuenta que muchos de los abonos que se venden, en torno al 40%, se despachan a precio reducido para familias con rentas bajas o personas con minusvalías.

Una red muy extendida