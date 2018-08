La Policía de Zaragoza advierte sobre los bulos que circulan por Instagram

Al parecer, los "premios" de los "100 ganadores" son paquetes mensuales de ropa y accesorios, tarjetas regalo y promoción en las redes sociales de la empresa.

El objetivo de este tipo de fraudes es inflar una cuenta de Instagram con muchos seguidores para luego venderla a alguna persona interesada o cambiarle el nombre para subir otras cosas y ganar dinero con publicaciones patrocinadas.

La Policía Local de Zaragoza ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje de advertencia contra este tipo de casos, aludiendo a verificar la información que circula por las redes.

Que quieras ser #Influencer no quita para que puedas contrastar la información que circula, para no llevarte sorpresas desagradables.

#Adidas NO busca embajadores. #NoPiques pic.twitter.com/flyUUNK0WU