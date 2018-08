El atropellado en Casetas pensó en "un atentado como el de Barcelona" al ver que el coche iba a por ellos

Un apósito en el codo izquierdo y algún arañazo en las manos . Esas son las únicas heridas visibles que presenta en su cuerpo Jesús Alonso, el jubilado que fue víctima del atropello múltiple registrado el pasado lunes en Casetas . "Cuando vi venir el coche de frente hacia nosotros me temí lo peor. De hecho, lo primero que pensé fue en un atentado como los de Barcelona o Cambrils. Afortunadamente, hemos podido contarlo. Lo mío son solo golpes, la que más me preocupa es mi mujer” , explicaba este miércoles la víctima momentos antes de entrar en la uci del hospital Clínico a visitar a su esposa, Rosa María Híjar .

Como el otro hombre que resultó herido, de 45 años y empleado de la antigua fábrica de Sali, Jesús recibió enseguida el alta médica. Sin embargo, parece que su mujer seguirá algunos días más hospitalizada. "Tiene lesiones en el hombro, la cadera, el pie… Un poco de todo. Nos han dicho que tendrán que operarla, así que estamos a la espera”, contaba este vecino de Casetas al que todos conocen en el barrio por el negocio familiar, una empresa de reparto de huevos. "Ella está consciente, pero todavía muy dolorida. Yo creo que del atropello tiene todavía recuerdos vagos”, apunta Jesús.

La Guardia Civil detuvo como autores del atropello múltiple a una joven de 25 años, identificado como A. B., y a la mujer que le acompañaba, L. V. C., de 26. En principio, imputa a ambos los delitos de conducción temeraria, ya que además de circular por la acera con su BMW X3 durante al menos 50 metros, luego se dieron a la fuga por una calle en dirección prohibida. No está claro quién de los dos iba al volante, de ahí que a ambos se les atribuya en principio la misma responsabilidad.

“La verdad es que yo no pude ver quién conducía, si él o ella. Justo me vino para coger a mi mujer y tratar de buscar refugio junto a la pared”, relata Jesús Alonso. Pero ni siquiera eso les libró del atropello, ya que, como la tercera víctima, terminaron tendidos sobre la acera "Tengo todavía alguna laguna, porque en el momento del impacto cerré los ojos y lo siguiente que recuerdo es a un guardia civil diciéndome: Jesús, Jesús”, explica el vecino de Casetas. "Lo que sí que me gustaría es enviar mi agradecimiento a todos los que vinieron corriendo a auxiliarnos”, añade.

Como el propio Jesús Alonso asegura, el destino le jugó el lunes "una mala pasada”. "Tenemos a mi madre ingresada y la intención era venir a pasar la mañana con ella. Al final vino mi hermano y yo me fui a caminar con Rosa. Pero todos acabamos por desgracia en el hospital”, comenta, consciente de su mala suerte pero al mismo tiempo de su fortuna: "Hemos vuelto a nacer”, reconoce.

Los dos detenidos por el atropello múltiple han pasado este miércoles a disposición judicial, pero el juez todavía no les ha tomado declaración.