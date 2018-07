La Cámara pide mejoras para el mercadillo de La Almozara y considera "un error" su traslado

El presente y el futuro del mercado ambulante de Zaragoza se abordó este martes desde un nuevo frente: el de la Cámara de Comercio de la capital aragonesa. La institución acogió una reunión con las partes afectadas, y dio un nuevo giro a la polémica de las últimas semanas: propuso que se invierta en mejorar el parquin sur de la Expo , donde se ubica actualmente, analizar el efecto que tienen las medidas y, más adelante, decidir si se traslada o no a otro punto de la ciudad. En cualquier caso, la Cámara ya dio este martes su opinión al respecto: "Es un error", dijo su secretario general, José Miguel Sánchez, sobre la posibilidad de llevar el mercadillo de los miércoles a la ciudad consolidada.

La Cámara de Comercio propondrá "un plan de actuación" para el parquin sur de la Expo con un calendario de aplicación. El objetivo es dignificar este desangelado espacio de venta con paravientos, zonas de sombra, más autobuses, actividades que atraigan más público... Es algo a lo que el Ayuntamiento se comprometió hace nueve años, cuando se decidió el traslado de La Romareda, pero que aún no se ha aplicado.

La concejala de Mercados, Teresa Artigas, aceptó la medida, aunque recordó que el gobierno municipal ya está aplicando algunas mejoras como instalar bancos y papeleras, así como un proyecto para convertir en una zona verde natural parte del aparcamiento. "El objetivo es que la venta ambulante tenga más respaldo social", afirmó.

Desde la Cámara señalaron que, una vez aplicadas las mejoras, se estudiaría el efecto que tienen en las ventas, para ver si aumentan o disminuyen y, a partir de ahí, "tomar las medidas que se estimen oportunas" con toda la información en la mano. El Ayuntamiento se mostró satisfecho por "la hoja de ruta" que ha marcado la Cámara, y apuntó que tendrán "muy en cuenta" estos estudios, en palabras de Artigas.

Del mismo modo, este organismo también hará un estudio sobre los mercadillos que se organizan en zonas céntricas de otras ciudades, como Sevilla, Valencia o Huesca, así como el impacto que han tenido en Zaragoza el mercado de Las Armas y el Mercado Central. Diego Clavería, de la junta del mercadillo, dijo que en todos estos casos el rastro potencia al comercio de los barrios, y hace de dinamizador. "En Huesca los comerciantes están entusiasmados", dijo Clavería, quien criticó que "en Zaragoza parece que vayamos al revés del resto del mundo". El representante de los comerciantes del rastro no se mostró satisfecho por el contenido de la reunión, ya que a su juicio no hubo "nada concreto", y ya llevan "nueve años esperando".

Los vendedores han pedido varias veces poder trasladar el mercadillo de los miércoles a la ciudad consolidada, ante la escasez de clientes que se acercan hasta el parquin sur de la Expo. Sus propuestas, que el Ayuntamiento ha acogido, son el entorno de La Romareda y el Arrabal, con unos 200 puestos en cada ubicación. No obstante, los vecinos de ambos barrios han rechazado la instalación del rastro, y los comerciantes (ECOS) han anunciado que irán a los tribunales si el Consistorio toma esta decisión. "No entendemos tanta repulsa al mercadillo, no tenemos nada contra los comerciantes. Allí donde vayamos van a vender más", aseguró este martes Clavería.

La comisión especial

Los estudios que va a redactar la Cámara de Comercio se van a unir al farragoso debate sobre el mercado ambulante que se ha abierto en diferentes foros dentro y fuera del Ayuntamiento de Zaragoza. Cuando estén listos, se incorporarán a la mesa de trabajo que el gobierno municipal trata de abrir en el Consejo de Ciudad, que es el espacio por el que apuesta el gobierno de ZEC para solucionar esta polémica.

Además, este miércoles está programada la segunda reunión de la mesa de trabajo que organizaron PSOE y CHA, y que igualmente reúne a buena parte de los agentes sociales y comerciales implicados. Y el viernes, el pleno del Ayuntamiento decidirá si se abre o no una comisión especial sobre el rastro, como han propuesto PP y Ciudadanos. La concejala de Mercados, Teresa Artigas, dijo que este "no es el lugar ideal para tomar decisiones", ya que solo las adoptan "los políticos", y "se hurta a la ciudadanía del debate". Artigas aseguró que el gobierno tomará una decisión definitiva "este año".