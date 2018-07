Decenas de árboles y ramas continúan en las calles dos semanas después de la gran tormenta de Zaragoza

Gran Vía, Camino de Las Torres, la ribera del Ebro, la calle del Dance (San José), la plaza de Los Sitios, la calle Camino de Cuarte (Torrero), la calle de José Pellicer, Echegaray y Caballero, el campus universitario... Son solo algunos de los puntos que presentan árboles arrancados, troncos cortados a la espera de ser retirados o ramas colgando.

Desde que se produjo la tormenta, las brigadas de Parques y Jardines han trabajado para eliminar la huella de la tormenta, pero aún quedan varios elementos por retirar. En la mayoría de los casos, se ha asegurado el entorno del árbol caído –con cintas de plástico– y se han troceado las partes más grandes. En otros, como en la plaza de Los Sitios, una rama ha quedado colgando, eso sí, con el terreno de alrededor acordonado. Varias asociaciones de vecinos han pedido al Consistorio que acelere estos trabajos para recuperar la normalidad lo antes posible.

Mientras tanto, el Ayuntamiento sigue sin hacer una estimación de los daños que la tormenta provocó en las instalaciones municipales, ni una valoración del coste que va a tener para las arcas municipales. El Consorcio de Compensación de Seguros calculó en 2 millones las pérdidas que provocaron los 900 siniestros registrados en viviendas, garajes, comercios y vehículos.

El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, admitió ayer que el Ayuntamiento aún no ha cerrado su estimación de daños, y defendió que la coordinación entre los servicios "funcionó bien" ante un fenómeno que calificó de "imprevisible". "En hora y media la ciudad funcionaba con normalidad", afirmó Cubero, quien dijo que el problema con algunas alcantarillas –como las de la calle de Galán Bergua, que se inundó– fue que "se atascaron por lo que arrastró el viento".

La oposición, por su parte, pidió al gobierno "previsión" ante este tipo de situaciones. PP, PSOE y Ciudadanos preguntaron por este asunto en la comisión de Servicios Públicos. El concejal popular Sebastián Contín dijo que los daños fueron "los lógicos cuando no se hace nada", mientras que la socialista Marta Aparicio acusó a Cubero de "no tomar medidas" y de "las soluciones que se han adoptado". La portavoz de C’s, Sara Fernández, pidió una estimación de daños y auguró que "vendrá otra tormenta y no sabremos qué medidas hay que tomar".