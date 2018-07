Cubero subraya que Zaragoza funcionó con normalidad tras tormenta del día 11

En respuesta a sendas interpelaciones formuladas por PP, PSOE y Ciudadanos, el consejero ha reiterado que los daños registrados fueron los lógicos que se producen en cualquier ciudad del mundo ante cualquier fenómeno de este tipo, con precipitaciones de 17 litros por metro cuadrado en una hora y vientos que llegaron a superar los 100 kilómetros por hora.

Pese a la insistencia de los grupos de la oposición, ha informado de que todavía no hay una valoración concreta de los daños ni están calculados los costes económicos de la tormenta.

Así, ha centrado su intervención en alabar la actuación de todos los servicios afectados, en especial de la Policía Local y los Bomberos, además de la paciencia y la comprensión de los zaragozanos.

Ha considerado que la coordinación entre servicios fue "muy buena" y ha restado importancia a los más de 300 árboles y ramas caídas por la tormenta, ya que la masa arbórea de la ciudad supera los 160.000.

Del mismo modo, Cubero ha asegurado que las alcantarillas funcionaban "perfectamente" el día de la tormenta y que si se atascaron fue por todo lo que arrastró el viento, no porque estuvieran en mal estado previamente.

En el turno de los grupos municipales, Sebastián Contín (PP) ha reconocido que no se puede culpar de la tormenta al Gobierno de la ciudad, pero ha asegurado que los daños habrían sido menores si el Ayuntamiento estuviera preparado para afrontar estos retos.

Ha criticado que Cubero se limitara a dar una rueda de prensa ofreciendo datos sobre daños menores que los que se supieron más adelante y ha preguntado "dónde estaba el alcalde", que "desaparece, se escabulle, se mete debajo de la alfombra del despacho" cuando pasa algo.

En definitiva, ha animado a Cubero a actuar y a no ser tan "inoperante", le ha responsabilizado de la sensación de "desprotección y enfado generalizado" de muchos vecinos y ha expresado su sensación de que la información ofrecida por el Gobierno de ZeC ha sido insuficiente.

La socialista Marta Aparicio ha afirmado que "algo no está funcionando" si 12 días después de la tormenta aún no hay ninguna evaluación de daños, algo que le preocupa especialmente dado que hay zonas afectadas en las que los vecinos pasean diariamente.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, ha destacado el buen trabajo de los empleados municipales y de las contratas y el "sentido cívico" que demostraron los zaragozanos y se ha centrado en reclamar datos de daños, de la situación actual y de qué se puede mejorar para tormentas similares en el futuro.

Ha manifestado que no le parece "normal" que no haya ni una estimación ni información al respecto o que no se activara el plan de emergencias de protección civil cuando podría haberse hecho.