Declarar tu amor al barrio Oliver tiene premio

Blanca Utrilla recuerda que su padre, al salir del colegio, siempre la llevaba a jugar al parque Oliver. “Me encantaba pasar las tardes allí, hacía amigos y mi padre siempre me decía que era una suerte tenerlo, que cuando él era pequeño no existía este espacio verde y que por eso había que cuidarlo”. La joven está estudiando actualmente fuera de Zaragoza y eso es algo que “me ha hecho valorar más de dónde vengo. El Oliver tendrá sus problemas, pero es mi barrio y siempre es un placer volver aquí ”.

Utrilla y el resto de vecinos del barrio Oliver están invitados a expresar su amor por el que ha sido o es su lugar de residencia. También pueden hacerlo todos aquellos a los que les una algún tipo de vínculo con la zona: unos amigos que habiten en el Oliver y a los que suelen acudir a visitar, un lugar de ocio que les guste y se encuentre en el barrio, o que su trabajo les conduzca a diario hasta esas calles.

La manera de manifestar lo que sienten por el Oliver es participando en un concurso promovido por la biblioteca Vientos del Pueblo con motivo de la celebración del centenario del barrio. “Estamos en un año muy especial lleno de actos, así que desde la biblioteca, que se ha convertido en un lugar emblemático y punto de encuentro de los vecinos, teníamos que preparar algo innovador”, explica Vicenta Íñiguez, directora del espacio.

En la biblioteca se ha habilitado una urna en la que hasta el 31 de julio se puede depositar una frase de no más de 50 caracteres en la que los participantes expresen por qué quieren al barrio Oliver. La frase deberá introducirse en un sobre que también tendrá que contener un pseudónimo y un sobre más pequeño, cerrado, en cuyo interior se hagan constar los siguientes datos: nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico (si lo tiene).

El jurado encargado de valorar las frases estará compuesto por personal de la biblioteca, y el fallo se dará a conocer en el Facebook de Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza el 3 de septiembre. Como premio, el autor del escrito ganador podrá ver su frase plasmada a gran tamaño en una de las paredes del espacio cultural. La idea del personal de la biblioteca es fusionar el centenario del barrio con la celebración del Festival Asalto en Oliver, que se desarrollará en el barrio a principios de septiembre.

“Nos encantaría que uno de los participantes de Asalto viniera a pintar la frase en la pared y aportara su originalidad y creatividad”, cuenta la directora. Todavía no tienen claro si eso será posible, porque desde la organización del festival les han comentado que las actuaciones se dan en exteriores, “así que choca un poco con hacerlo dentro de la biblioteca”, dice Iñiguez.

Aun así, la directora no desiste y argumenta que “la biblioteca es pública, todo el mundo tiene acceso a ella, además, es considerada el espacio más abierto que existe hoy en día en nuestro barrio”. Si no lo consiguen, tienen un plan b: “contactar con algún artista que ya conocemos, pero todavía no podemos desvelar, para que nos la pinte”. Para ello, necesitarán financiación externa, porque dicen no tener “presupuesto para este tipo de acciones, pero seguramente tendríamos el respaldo de la Junta de Distrito o del Plan Integral del Barrio Oliver”, avanza Íñiguez.

La participación hasta la fecha está siendo “muy positiva”, aunque la responsable de la biblioteca reconoce que “siempre están esas personas que colaboran en todas las actividades que hacemos y ellas son las que más se están apuntando al concurso”. Esta es la actividad más innovadora del verano organizada por el espacio cultural, pero su programación no cierra por vacaciones. Adultos y niños podrán encontrar estos meses las diferentes propuestas pautadas por Bibliotecas Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, que echan la vista atrás para recordar hitos como 10º aniversario de la Expo, el centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el 200 aniversario de la publicación de la novela ‘Frankenstein’, o los 75 años de ‘El Principito’.