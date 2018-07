Zaragoza despide a los nueve estudiantes aragoneses que ponen rumbo a Estados Unidos

En total, 240 estudiantes españoles comenzarán la universidad en Estados Unidos gracias a las ayudas de AGM. Un grupo representativo de todos ellos -el año pasado fueron cerca de medio centenar- participará en el AGM Day 2018, un evento en el que recibirán los últimos consejos de la mano de otros estudiantes que ya han vivido la experiencia y podrán conocer a los responsables del proyecto.

Mónica Borobia es una de las jóvenes que, en poco más de un mes, partirá hacia Estados Unidos para comenzar ahí su aventura universitaria. "Tengo muchos nervios porque me voy muy lejos, pero conforme se va acercando la fecha tengo más y más ganas", cuenta la zaragozana.

El 21 de agosto viajará junto a sus padres hasta Nueva York para empezar sus estudios en el New York Institute of Technology, aunque como el sistema educativo es distinto al español, todavía no se ha matriculado ni sabe que asignaturas va a elegir. "El sistema es diferente y funciona más bien con asignaturas sueltas. Aún no sé que voy a estudiar, lo elegiré una vez esté ahí, pero quizá algo de ingeniería", explica Borobia.

La zaragozana Mónica Borobia comenzará la universidad en Nueva York.

Borobia ha recibido una beca académica y deportiva, ya que es tenista. En buena parte, esta afición es la que le ha llevado a decidir irse fuera para estudiar. "Aquí no hubiera podido seguir. El año pasado con bachillerato ya tuve que dejarlo un poco de lado y con la universidad hubiera sido imposible. Allí te ayudan más a compaginarlo, ponen más facilidades porque el deporte universitario es muy importante", apunta la tenista, que hasta ahora había estudiado en el Juan de Lanuza.

"Es algo que llevo queriendo desde que tengo once años. El año pasado ya fui al AGM Day y conocí a mucha gente, eso también me animó", asegura la zaragozana, que este año volverá a participar en el evento.

También acudirá Beatriz Espelosín, otra de las zaragozanas que el 22 de agosto partirá hacia la universidad de East Tennessee State para estudiar psicología. "Siempre me ha gustado mucho jugar a golf y, además, me gusta mucho la cultura del país. También dan unas oportunidades increíbles para compaginar el deporte con el estudio", apunta la golfista, que admite que echará mucho de menos a su familia y amigos: "Todos me dicen que es una oportunidad única y que la tengo que aprovechar. Mis padres siempre me han apoyado con la idea de irme a estudiar fuera y, aunque todavía no tienen ningún plan para venir a verme, seguramente acudirán a algún campeonato".

Beatriz Espelosín compaginará sus estudios en psicología con el golf.

La jornada comenzará alrededor de las 9.30 en el World Trade Center de Zaragoza con la recepción de los asistentes y la entrega de las acreditaciones. También están previstas varias conferencias enfocadas a orientar a los estudiantes, que podrán escuchar las vivencias de padres y alumnos que ya han pasado por Estados Unidos. Óscar González, director de Operaciones de AGM y Diego Galve, responsable de Admisiones, impartirán 'Tips imprescindibles del éxito en tu aventura' y el medallista olímpico José Luis Abajo, 'Pirri', animará a los estudiantes "a luchar por sus sueños" con 'Las armas ocultas del cambio'.

Las becas de estudios y de deportes de AGM se desarrollan en las más de 500 universidades del país con las que la compañía tiene convenio. "Son becas de cuatro años, que han de renovarse cada curso", explican desde la entidad. Durante sus trece años de vida, han gestionado becas por valor de más de 94 millones de euros y ha trabajado ya con más de 1.900 jóvenes de todo el país, 122 de ellos procedentes de Aragón.

Además, desde la compañía recuerdan que "España es uno es uno de los países que más deportistas aporta a las ligas universitarias estadounidenses", especialmente en disciplinas como el tenis o el fútbol y que este año, "las mujeres representan el 37% de los becados españoles".