"Taxistas de Zaragoza: esperen a que sus clientes entren en el portal al acabar el servicio"

"Desde Enjoy Zaragoza pedimos al sector del taxi zaragozano y al Ayuntamiento de Zaragoza que esta práctica que ya se realiza generalmente de manera voluntaria se convierta en obligatoria en la ciudad", afirman en una publicación emitida en su cuenta de Instagram.

La propuesta, que ha alcanzado casi 200 firmas en un día, reúne más de 600 'likes' en Instagram y ha sido compartida por numerosos usuarios en Facebook, la mayoría de los cuales rompe una lanza en favor del colectivo. "Los taxistas de Zaragoza son estupendamente humanos", afirma una agradecida M. J. Subías. Otra usuaria, Lucy Salanova, coincide con ella y asegura que sobre todo "de noche" y si el cliente es "una mujer", los taxistas tienen generalmente el gesto de esperarse a que una entre al portal.

Ángel Moreno, responsable del portal que ha impulsado esta iniciativa, explica que la idea surgió a raíz de varias propuestas que les hizo la gente a través de internet. "Aprovechando el tirón que tiene el portal, quisimos moverlo para que esto se lleve a cabo. Queremos hacer de 'lobby' para cuestiones de interés general de este tipo que beneficien al ciudadano, y hemos visto que a raíz del caso de Bilbao, que fue pionero en regularlo, los propios usuarios nos lo pedían porque algunos contaban que se ven desprotegidos a la hora de llegar a casa", afirma Moreno.

Por su parte, Mariano Morón, presidente de la Asociación Provincial Autotaxi de Zaragoza (Apatz), afirma que la medida no le parece mal, pero insiste en que no es nada "novedoso" porque ya se hace con sentido común y buena voluntad por parte de cada uno, aunque no haya una normativa que obligue.

"Es una práctica generalizada al 100% en mi caso, y tengo otros compañeros que al hablar con ellos me dicen lo mismo. Lo venimos haciendo desde hace tiempo, fundamentalmente cuando se trabaja por la noche y dejamos al cliente en calles apartadas o solitarias", asegura este taxista.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza indican que, por el momento, no es una cuestión que se esté barajando convertir en medida obligatoria, y aunque ven "con buenos ojos" la propuesta para mejorar la calidad del servicio y darle seguridad al ciudadano, desde Movilidad hacen hincapié en que en el caso concreto de la capital aragonesa "quizás bastaría con la buena voluntad del colectivo".

"La clave es que los taxistas quieran y puedan hacer estas cosas, pero por lo general en la ciudad suelen ser bastantes majos. Ante las amenazas que vive el sector, ahora cada vez más están cuidando la calidad del servicio y una forma de distinguirse es dando una atención más humana", sentencian, por su parte, fuentes del consistorio.