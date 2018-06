El traslado del rastro enfrenta a los vendedores con los vecinos afectados

El posible traslado del rastro de los miércoles se ha convertido en un conflicto para la ciudad . Los vecinos de los barrios que podrían recibir el mercadillo ambulante, la Romareda y el Arrabal , muestran ya su oposición frontal a esta idea, e incluso se movilizan en contra; los vendedores, por su parte, reclaman la mudanza a estos barrios consolidados ante el desolador panorama que tienen en el aparcamiento de La Almozara los miércoles. "No he ingresado ni para pagar la tasa del Ayuntamiento" , comentaba este miércoles un comerciante bajo el asfixiante sol que caía en el parquin sur.

El equipo de gobierno de ZEC sigue dando la versión de que el tema aún está en estudio, pese a que el alcalde lo dio por hecho. Los vecinos, por si acaso, se han empezado a movilizar. En el Arrabal estos días preparan los papeles para comenzar a recoger firmas esta misma semana. «La Estación del Norte no reúne las condiciones necesarias, ya que se va a crear un problema de aparcamientos, de seguridad y de limpieza», apuntaba ayer un vecino de Valle de Zuriza, uno de los que ha iniciado la movilización.

Mientras, las asociaciones de vecinos Arco Iris (Universidad) y Agustina de Aragón (Romareda) firmaron ayer un comunicado conjunto en el que mostraron su "rotundo rechazo" al traslado. "Se producen graves problemas de limpieza y de insalubridad –comentaron Manuel Ortiz y Pablo Sánchez, presidentes de las entidades vecinales– por la gran aglomeración de gente en un espacio reducido y durante pocas horas".

"Durante muchos años sufrimos problemas de inseguridad, muchas zonas se convirtieron en urinarios públicos y hubo grandes dificultades de aparcamiento, por lo que no queremos que esas situaciones se vuelvan a repetir", añadieron. Además, también criticaron que el gobierno no les haya preguntado aún su opinión sobre el proyecto.

"Venimos a hacer bulto"

Mientras, en el rastro, los vendedores mayoritariamente claman por que el fructifique el traslado. "Cuando estábamos en La Romareda vendíamos el triple. Yo hace ocho meses que no me ponía un miércoles porque es absurdo, no merece la pena. He vendido dos camisetas", comentaba Noemí Jiménez a mediodía.

"Los miércoles venimos a hacer bulto, porque no viene casi nadie. Esto es como un destierro", apuntaba Marta Clavería, con más de 30 años de experiencia. Esta vendedora señalaba que en La Almozara "si los domingos vendes 300, los miércoles 40". Critican que en esta explanada de asfalto se sufren las inclemencias meteorológicas en verano y en invierno.

Ayer, el sol caía a plomo en el parquin. "No hay un árbol, una sombra, una fuente...", criticaba Rafael Hernández, quien lamentaba que el miércoles "no se vende nada", y revelaba que le va mejor "los sábados en Tudela", con mucho menos público potencial que en Zaragoza.

Aunque el deseo de que se ejecute el traslado es mayoritario entre los vendedores, hay quien prefiere quedarse en La Almozara, eso sí, con mejoras en el recinto. Basilio Clavería apuntaba que en La Romareda habría problemas para aparcar y descargar la mercancía. "Habría que ir la noche anterior". Eso sí, pide al Ayuntamiento mejorar La Almozara con paravientos, más autobuses y puestos de verduras.