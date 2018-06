Los distritos críticos ratifican los presupuestos participativos para no perder la inversión

La amenaza del equipo de gobierno de ZEC ha surtido efecto. Las juntas de distrito críticas con el cribado técnico de los presupuestos participativos de este año dieron este martes marcha atrás ante el decreto de la concejal Elena Giner en el que se advertía de que, de no ser así, quedarían excluidos del proceso. Como consecuencia, este miércoles arranca en toda la ciudad la fase de votación, que se prolongará hasta el próximo 9 de julio, en la que los zaragozanos pueden elegir qué iniciativas ejecutar en sus barrios.

Según establece la normativa municipal, las juntas de distrito deben ratificar los informes técnicos que determinan si una propuesta es viable o no. Sin embargo, este año las críticas a estas valoraciones, entre otros motivos, han puesto en jaque los presupuestos participativos. Cinco barrios se plantaron y preguntaron al Ayuntamiento qué ocurriría si no respaldaban este cribado, un escenario que sorprendentemente no estaba contemplado.

Por ello, y tras la redacción de un informe de los servicios jurídicos municipales al respecto, la concejal de Participación publicó un decreto en el que autorizaba a hacer una revisión de los informes técnicos de las juntas que se habían rebelado: Rabal, Universidad, Centro, Las Fuentes y Distrito Sur, todas en manos de la oposición. "Habrá algunas propuestas que antes no eran viables y ahora sí lo sean, y otras que se revisen y el resultado sea el mismo", reconocía Giner por la mañana, antes de conocer el dato concreto de iniciativas que han superado este segundo filtro, y que el Ayuntamiento hará públicas hoy.